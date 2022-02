Elena Gheorghe revine pe scenă, după doi ani de pauză. Ce planuri are artista

Elena Gheorghe a făcut un anunț care a bucurat inimile fanilor. Artista urmează să se reîntoarcă pe scenă, după doi ani în care a stat departe de lumina reflectoarelor. Vedeta a dezvăluit care sunt proiectele la care lucrează și când va avea primele concerte.

Artista este una dintre cele mai iubite cântărețe de la noi, fiind apreciată de mii de fani. Talentul, carisma și frumusețea ei au cucerit publicul încă de la prima apariție, iar acum Elena Gheorghe se poate mândri cu o carieră de invidiat. Ei bine, după o perioadă de doi ani, în care s-a concentrat pe familie, vedeta a făcut marele anunț.

Pandemia a afectat enorm industria muzicală, iar mulți artiști au făcut față cu greu situației. Printre aceștia s-a aflat și Elena Gheorghe, care a spus că nimic nu a mai fost ca înainte. Cu toate acestea, vedeta a dezvăluit că se va întoarce pe scenă și este pregătită să facă spectacol.

„Acum ne concentrăm foarte tare pe carieră, pentru că am avut la dispoziție doi ani de zile și am stat și chiar am fost super focusați pe partea asta de familie. Desigur că este o prioritate pentru noi și va rămâne așa, dar trebuie să mai facem loc și pentru carieră, căci a cam avut de suferit în ăștia doi ani de zile.”, a declarat Elena Gheorghe în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.