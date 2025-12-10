Dana Rogoz a împodobit bradul alături de copii. Imagini emoționante de familie

Dana Rogoz a intrat deja în spiritul sărbătorilor, iar momentul în care a împodobit bradul alături de copiii ei a fost împărtășit cu entuziasm pe rețelele sociale. Actrița a publicat mai multe imagini din intimitatea casei sale, acolo unde atmosfera festivă a pus stăpânire, ca în fiecare decembrie.

Dana Rogoz a împodobit bradul cu familia

În fotografii se poate vedea un brad natural impresionant, instalat într-un colț al livingului cu pereți de cărămidă aparentă și tavan înalt, traversat de grinzi din lemn. Ambianța rustică și elegantă deopotrivă transformă locul într-un decor perfect pentru un Crăciun ca-n povești. Pomul, ornamentat în stil clasic, strălucește datorită luminițelor calde și globurilor în nuanțe argintii, combinate cu decorațiuni roșii ce aduc un plus de tradiție. Totul inspiră căldură, intimitate și magie.

Printre imaginile publicate, una dintre cele mai îndrăgite o surprinde pe Dana Rogoz împreună cu cei doi copii în timp ce aleg bradul dintr-un târg. Pentru familia ei, această ieșire a devenit un ritual de început de decembrie, iar fotografiile transmit, fără prea multe cuvinte, bucuria și nerăbdarea celor mici de a intra în atmosfera sărbătorilor. Odată adus acasă și aranjat cu grijă, bradul pare să fi umplut locuința Danei cu lumină și energie pozitivă.

Actrița nu și-a ascuns deloc emoția legată de acest moment, mărturisind în descrierea postării: „Azi l-am cumpărat și tot azi l-am și împodobit! Abia așteptam momentul acesta!”

Confesiuni rare din copilăria Danei Rogoz

În paralel cu imaginile festive, apariția Danei în prima ediție a emisiunii Ce nu știai despre de la Libertatea a readus în atenție un episod mai puțin cunoscut din copilăria ei. Invitată să povestească un moment stânjenitor din viața personală, actrița a rememorat o întâmplare de la vârsta de aproximativ 6 ani, când făcea parte din grupul Minisong și fusese aleasă să-i ofere flori președintelui Ion Iliescu la un spectacol de sărbători.

„Una foarte jenantă, adică cred că prima oară când chiar m-am simțit extraordinar de prost și rușinată, a fost când aveam vreo 6 ani și am căzut în fața lui Iliescu. Cu florile, efectiv.”

Dana a povestit cum, neștiind exact pe unde să urce spre tribună, a încercat să sară bordura arenei de circ și a căzut spectaculos. A urmat o scenă și mai dificilă pentru micuța artistă: „…m-au luat de jos, m-au ridicat în brațe clovnii. Și totul a devenit așa și mai mare, știi?”

Momentul s-a încheiat cu o livrare rapidă și jenată a buchetului: „Le-am dat așa pe genul, nici nu m-am uitat, nici nu am mai zis la mulți ani, nici nimic…”

Iar în drum spre casă, Dana își amintește că încerca din răsputeri să-și convingă fratele să păstreze secretul: „Să nu-i spună mamei, să nu spună nimănui despre acest moment extrem de rușinos în care eu am căzut.”

Dana Rogoz, dezvăluiri despre pasiunea pentru actorie a celor doi copii ai ei

Recent, Dana Rogoz a împărtășit cu fanii săi o veste importantă: au început filmările pentru un nou lungmetraj semnat de regizorul Radu Dragomir, soțul ei. Proiectul are o valoare aparte pentru familie, deoarece, pe lângă actriță, în distribuție se vor regăsi și copiii cuplului, Vlad și Lia.

„Și uite așa am plecat de dimineața spre mare, pentru prima zi de filmare pentru lungmetrajul regizat de Radu. De data aceasta, Radu a scris atât pentru mine, cât și pentru Vlad și Lia, care vor avea și ei câte un rol. Așadar, va fi, într-un fel, un film al familiei noastre, chiar dacă povestea e pur ficțională. Dar e ceva de la fiecare dintre noi care va rămâne pentru totdeauna păstrat, conservat în imaginile acestui lungmetraj. Pe de-o parte, cred că asta e cea mai frumoasă cale a mea și a lui Radu de a crea amintiri. Iar pe de altă parte, e sigur cea mai puternică modalitate a noastră de a spune povești. Să ne țineți pumnii tuturor!”, a scris Dana Rogoz pe rețelele sociale.

Foto: Instagram

