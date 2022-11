Cu ce probleme de sănătate se confruntă Cristina Ich: „Doare îngrozitor”

Cristina Ich este printre cele mai urmărite creatoare de conținut din România, cu o comunitate strânsă de fani. Vedeta postează zilnic imagini cu activitățile din viața ei și nu se sfiește să împărtășească cu publicul și momentele mai puțin plăcute cu care se confruntă.

Vedeta a dezvăluit că în ultimele zile nu s-a simțit deloc bine, confruntându-se cu dureri teribile în zona urechii. Ea a povestit pe InstaStory că a fost nevoită să ajungă la doctor, unde a aflat că are, din nou, otită. Cristina Ich a dezvăluit că este a treia oară când face otită, iar acum se simte ceva mai bine, însă este sub tratament pentru următoarele zile.

Astfel, medicul i-a făcut o injecție și cu dexametazonă și i-a prescris și un antibiotic. Cristina Ich i-a liniștit pe internauți și a precizat că acum durerile nu mai sunt atât de insuportabile, însă în ultimele zile s-a simțit foarte rău din cauza infecției. Le-a povestit urmăritorilor despre problemele de sănătate cu care se confruntă și cum a reușit să amelioreze durerile.

„Este a treia oară când fac otită, am făcut o infecție în spatele timpanului. (…) Durerea de urechi este groaznică. Noroc că mi-au făcut injecții. Sunt pe dexa (n.r. dexametazonă). Mă doare, dar suportabil. Și am 10 zile de antibiotic. Doare îngrozitor, nu vreți să știți cât am urlat. O oră și jumătate până am ajuns la doctor am urlat încontinuu”, a povestit Cristina Ich, citată de unica.ro.