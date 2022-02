Câți copii își dorește Florin Ristei! Răspunsul surprinzător al juratului de la X Factor

Florin Ristei este în culmea fericirii alături de iubita lui, Naomi Hedman. Cei doi se iubesc nebunește și formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Artistul nu se sfiește să se mândrească cu frumoasa lui iubită, spre bucuria fanilor, care nu-și mai iau ochii de la ei.

Cunoscut pentru firea deschisă, Florin Ristei a dezvăluit în direct, la „Neatza cu Răzvan și Dani” că își dorește mult să devină tătic. Întrebat câți copii își dorește, artistul a spus că ar vrea să aibă doi, nu mai mulți. Florin Ristei are un frate, cu care a făcut o echipă de excepție în „Asia Express”. Astfel, el este de părere că doi frați sau două surori este ideal.

Florin Ristei a fost cât se poate de sincer în privința viitorului său. Juratul de la X Factor a precizat că nu își dorește mulți copii, dar i-ar plăcea ca partenera lui de viață să aducă pe lume doi frați.

În urmă cu câteva lui, Florin Ristei și Naomi Hedman au surprins pe toată lumea cu vestea cererii în căsătorie. Artistul și iubita lui s-au logodit, fiind pregătiți să facă pasul cel mare. Juratul de la X Factor a mărturisit că nu o să ofere foarte multe detalii, iar logodna lor a fost un secret pentru fani și mulți apropiați.

Naomi Hedman a declarat recent că nu și-a imaginat o poveste de dragoste ca în basme sau o cerere în căsătorie asemenea. Bruneta a precizat că și-a depășit limitele și a făcut primul pas, la începutul relației cu Florin Ristei. Cei doi s-au cunoscut pe scena X Factor, unde Naomi l-a impresionat de la prima notă pe artist.

„Nici de acum n-o să vorbim foarte mult despre relația noastră, pentru că de-asta e a noastră și ne place să o ținem intimă. Cu siguranță X Factor a fost triggerul pentru relație, iar din partea mea a fost o atracție din prima. M-a fascinat! Cu siguranță ne amintim amândoi momentul de parcă a fost ieri! Pentru prima dată mi-am depășit un pic rușinea și am făcut eu primul pas. Pasul a fost destul de natural, pentru că eram în elementul meu, pe scenă, iar asta m-a împins să am puțin curaj”, a spus Naomi.