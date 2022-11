Amber Heard a rămas fără contul ei de Twitter, după ce Elon Musk a cumpărat platforma

A fost Amber Heard redusă din nou la tăcere? Întrebările internauților continuă după ce contul ei de Twitter a dispărut în mod misterios în urma preluării platformei de către fostul ei iubit, Elon Musk .

Contul de Twitter al lui Amber Heard a dispărut. Acest lucru în sine poate să nu fie suspect, însă s-a întâmplat la câteva zile distanță de când platforma a fost cumpărată de către fostul ei partener, Elon Musk. Afaceristul, cu care Amber s-a întâlnit pentru scurt timp în 2016, tocmai a preluat platforma de socializare pe 27 octombrie, în cadrul unei tranzacții de miliarde de dolari.

Contul de Twitter al lui Amber Heard a dispărut

Conform PEOPLE, începând de joi, 3 noiembrie, contul anterior activ și verificat al actriței a dispărut pur și simplu de pe platformă. La o căutare a acestuia apare mesajul: „Acest cont nu există.” Amber Heard are în continuare un cont de Instagram verificat, cu peste 5 milioane de urmăritori.

După ce Johnny Depp, în vârstă de 59 de ani, și Amber Heard au divorțat în 2016, actrița din Aquaman s-a întâlnit cu miliardarul controversat. Ea a mărturisit la procesul de defăimare din primăvară împotriva lui Johnny că l-a cunoscut pe Elon după ce actorul din „i-a tras clapa” la Met Gala din acel an.

Actrița a vorbit despre relația cu afaceristul

În 2018, ea a vorbit deschis despre relația scurtă, în care s-au despărțit și împăcat de mai multe ori, într-un interviu pentru The Hollywood Reporter: „Elon și cu mine am avut o relație frumoasă, iar acum avem o prietenie frumoasă, una care s-a bazat pe valorile noastre fundamentale”, a declarat ea pentru publicație. „Curiozitatea intelectuală, idei și conversații, o dragoste comună pentru știință. Pur și simplu ne-am unit pe o mulțime de lucruri care vorbesc despre cine sunt eu în interior. Am atât de mult respect pentru el.” De asemenea, ea a glumit că om de afaceri controversat și CEO al Tesla „nu este plictisitor.”

