Ștefana Peev a născut un băiețel. Creatoarea de conținut a dezvăluit primele imagini cu bebelușul nou născut

Familia Peev a devenit mai numeroasă! Ștefana și Maximilian Peev au împărtășit cu urmăritorii lor vestea emoționantă: au devenit părinți pentru a treia oară. Anunțul celor doi i-a emoționat pe urmăritori, iar mai multe creatoare de conținut au reacționat la postarea celor doi.

Ștefana Peev a născut un băiețel

Ștefana Peev a născut un băiețel și a dezvăluit mai multe imagini pe rețelele de socializare.

„He’s here 💙 Băiețelul nostru a venit pe lume pe 13 august. Suntem topiți după el și trăim toată magia asta de început. O luăm încet, ne bucurăm de moment și de noul nostru capitol ca familie de 5

Astăzi urcă și vlogul cu nașterea. Încă suntem doar eu cu Max în spital, și chiar dacă am putea pleca, am zis să mai stăm puțin în bula noastră, doar noi 3, înainte să ajungem în haosul de la hotel și după acasă. Mă simt minunat, doar mici dureri, fiindcă alăptez și se strânge uterul, în rest vedeți pe vlog experiența, că sunt multe de spus.

Abia aștept să vină copiii să-l vadă”, a mărturisit creatoarea de conținut.

Ea a vorbit cu multă emoție despre venirea pe lume a băiețelului ei.

„Simți că urmează să mori, iar apoi simți că ai ajuns în rai. Nu pot descrie altfel. Nu cred și recunosc că nu știu dacă există vreun drog capabil să reproducă senzația pe care o trăiește o mamă când își ține pentru prima dată copilul nou născut în brațe. E cea mai intensă senzație pe care o poți trăi, cea mai mare bucurie, o explozie de adrenalină, iar tot corpul îți inundă sângele cu hormonii fericirii.”, a mai scris Ștefana Peev.

Cum s-au cunoscut Ștefana și Maximilian Peev

Ștefana Suciu și Maximilian Peev trăiesc de mai mulți ani o poveste de dragoste și mai au împreună doi băieți. În cadrul unui interviu acordat acum câțiva ani, creatoarea de conținut a vorbit despre cum a început, de fapt, relația lor.

„Noi ne-am cunoscut pe când aveam 17-18 ani. Eram doi copii. Am mers la el să-i spun să călătorească cu mine în lume și să facem bani, fiindcă era lider într-o organizație non-profit. Eu aveam soluția (râde) și el nu era interesat de varianta mea, ci doar de mine, așa că am spus pas. Nu voiam atunci relație, eram focusată pe cariera mea. După un an ne-am întâlnit la o petrecere și mașina mea s-a stricat la distanță de 2 km față de casa mea, iar el mi-a împins mașina până acasă. În noaptea aceea a rămas la mine și de atunci nu a mai plecat. Am rămas împreună”, povestea Ștefana Peev în iunie 2019, într-un interviu pentru Unica.ro.

De asemenea, Ștefana Peev mai povestea la vremea respectivă că ea și partenerul ei sunt și prieteni foarte buni și au o comunicare deschisă.

„Suntem nebuni unul după celălălt (…) am trecut prin multe împreună, suferințe, momente de extaz, pe scurt am crescut împreună. Suntem cei mai buni prieteni și facem totul împreună, de la mers la sală, muncit, călătorit… Nu ne certăm, decât foarte rar și atunci când e vorba de muncă – poze sau video”, a mai spus Ștefana Peev pentru sursa citată anterior.

Foto: Instagram

