Ștefana Peev a dezvăluit sexul bebelușului. Creatoarea de conținut e însărcinată cu al treilea copil

Ștefana Peev a dezvăluit sexul bebelușului pe care îl așteaptă. Creatoarea de conținut este însărcinată cu al treilea copil. Ea și soțul ei, Maximilian Peev, mai au împreună doi băieți, pe Leon și pe Eron.

În luna februarie, Ștefana Peev a anunțat cu multă bucurie pe rețelele de socializare faptul că este însărcinată cu al treilea copil. Vestea conform căreia familia ei se va mări i-a luat prin surprindere pe fanii ei.

Recent, Ștefana Peev a dezvăluit sexul bebelușului. Creatoarea de conținut și soțul ei, Maximilian Peev, au făcut anunțul în stilul lor caracteristic. Cei doi au organizat un întreg moment special pe plajă în Maldive. Au pregătit un tort, pe care l-au tăiat și care avea umplutura albastră, ceea ce înseamnă că vor avea un băiețel. Ștefana și Maximilian Peev au surprins și reacțiile celor doi copii ai lor, Leon și Eron, atunci când află că vor avea un frate.

Ștefana Suciu și Maximilian Peev trăiesc de mai mulți ani o poveste de dragoste. În cadrul unui interviu acordat acum câțiva ani, creatoarea de conținut a vorbit despre cum a început, de fapt, relația lor.

„Noi ne-am cunoscut pe când aveam 17-18 ani. Eram doi copii. Am mers la el să-i spun să călătorească cu mine în lume și să facem bani, fiindcă era lider într-o organizație non-profit. Eu aveam soluția (râde) și el nu era interesat de varianta mea, ci doar de mine, așa că am spus pas. Nu voiam atunci relație, eram focusată pe cariera mea. După un an ne-am întâlnit la o petrecere și mașina mea s-a stricat la distanță de 2 km față de casa mea, iar el mi-a împins mașina până acasă. În noaptea aceea a rămas la mine și de atunci nu a mai plecat. Am rămas împreună”, povestea Ștefana Peev în iunie 2019, într-un interviu pentru Unica.ro.