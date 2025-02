Ștefana Peev este însărcinată cu al treilea copil. Anunțul inedit al creatoarei de conținut: „Este pe drum”

Familia Peev se pregătește să devină mai numeroasă! Ștefana și Maximilian Peev au împărtășit cu urmăritorii lor vestea emoționantă: în vara anului 2025, vor deveni părinți pentru a treia oară. Anunțul celor doi i-a emoționat pe urmăritori, iar mai multe creatoare de conținut au reacționat la postarea celor doi.

Creatoarea de conținut a anunțat sarcina printr-o postare pe Instagram, unde a primit rapid o avalanșă de reacții pozitive. Cuplul mai are doi băieți, pe Leo și Eron, iar vestea că vor avea încă un copil i-a bucurat enorm pe fanii lor.

În doar o oră de la publicare, videoclipul prin care Ștefana Peev a împărtășit fericita veste a strâns aproape 10.000 de aprecieri și sute de comentarii pline de felicitări și urări de bine. Imaginile o arată pe Ștefana într-o cămașă albă descheiată, cu burtica la vedere, în timp ce unul dintre băieți îi atinge burtica ușor. Alături de el sunt și fratele și tatăl lor, Maximilian.

După ce a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil, Ștefana Peev a revenit cu o nouă postare emoționantă, în care a subliniat entuziasmul familiei sale pentru această nouă etapă: „În curând vom fi o familie de 5”.

„Doamne, Ștefana! Felicitări pentru curaj, în primul rând! (râde)”, a comentat Marisa Paloma, câștigătoarea sezonului 2 „Bravo, ai stil!”, în dreptul postării Ștefanei.

„Ce binecuvântare! Să vă fie bine și mereu cu sănătate!”, a fost mesajul Ancăi Sînă-Seara.

„Un alt Leu! Hai măi! Felicitări, dragilor! Va fi o aventură în 5 de acum înainte”, a comentat și Alina Ceușan.

„Incredibil!!!! Doamnee, ce bucurie! Felicitări!”, a transmis Ioana Grama.

„Awww, so sweet! Să fiți binecuvântați și sănătoși!”, a fost mesajul Sânzianei Iacob.

Ștefana Suciu și Maximilian Peev trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, care a început într-un mod neașteptat, pe când ea avea doar 17 ani. Încă de la început, Ștefana s-a remarcat prin spiritul ei antreprenorial și dorința de a transforma călătoriile într-o sursă de venit.

„Noi ne-am cunoscut pe când aveam 17-18 ani. Eram doi copii. Am mers la el să-i spun să călătorească cu mine în lume și să facem bani, fiindcă era lider într-o organizație non-profit. Eu aveam soluția (râde) și el nu era interesat de varianta mea, ci doar de mine, așa că am spus pas. Nu voiam atunci relație, eram focusată pe cariera mea. După un an ne-am întâlnit la o petrecere și mașina mea s-a stricat la distanță de 2 km față de casa mea, iar el mi-a împins mașina până acasă. În noaptea aceea a rămas la mine și de atunci nu a mai plecat. Am rămas împreună”, povestea Ștefana în iunie 2019, într-un interviu pentru Unica.ro.