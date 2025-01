Larisa Iordache, dezvăluiri despre sarcină. Fosta gimnastă va deveni mamă pentru prima dată: „De când sunt însărcinată…”

Larisa Iordache va deveni mamă pentru prima dată. Fosta gimnastă și partenerul ei de viață, Cristian Chiriță, vor avea împreună o fetiță.

De mai multe ori, Larisa Iordache și-a făcut publică dorința de a avea un copil. De când s-a căsătorit cu soțul ei, Cristian Chiriță, fosta gimnastă a vorbit despre planurile lor de a-și mări familia. Larisa Iordache își ține la curent urmăritorii cu privire la evoluția sarcinii. În cadrul unui interviu, ea a dezvăluit ce schimbări a făcut în stilul ei de viață de când este însărcinată cu primul ei copil.

Larisa Iordache și soțul ei, Cristian Chiriță, au ales ca pe fetița lor să o cheme Amira. Numele provine din limba arabă și are o semnificație specială. Acesta înseamnă „prințesă” sau „doamnă nobilă”, simbolizând noblețe, respect și demnitate.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au decis ca o perioadă să țină ascunsă de familie vestea că vor avea un copil, iar fosta gimnastă a explicat care este motivul.

„Ne-am ne-am dorit liniște pentru a evolua totul cum trebuie, sarcina să fie bine, bebe să se dezvolte și totul să fie în parametri normali. Am ținut o perioadă de timp pentru noi, pentru că e bucuria noastră și mi s-a părut normal să o facem. Am vorbit amândoi despre acest aspect, am zis: hai să o ținem pentru noi pentru câteva săptămâni. Ca să putem să asimilăm toate informațiile și să putem să ne obișnuim cumva cu acest gând. Pentru că este o responsabilitate foarte mare toată această minune care vine. Și după ce ne-am întors din vacanță, în momentul în care am venit în țară ne-am întâlnit cu familia mea, cu familia lui Cristian și le-am spus că vom avea un copil. Au fost foarte bucuroși și se bucură alături de noi, au grijă de mine toți”, a declarat Larisa Iordache pentru ciao.ro.