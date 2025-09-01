Sorana Cîrstea, jefuită în camera de hotel din New York. Ce i-au furat hoții: „Nu are NICIO valoare materială, doar sentimentală”

Sorana Cîrstea trece printr-un episod neplăcut la doar câteva zile după ce a câștigat al treilea trofeu al carierei. Sportiva în vârstă de 35 de ani, aflată pe locul 71 în ierarhia mondială, a anunțat pe rețelele sociale că trofeul obținut la Cleveland, în cadrul turneului WTA 250, i-a fost furat din camera de hotel în care era cazată la New York.

Sorana Cîrstea, jefuită la New York

Incidentul s-ar fi produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la scurt timp după ce românca și-a încheiat parcursul la US Open.

„Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului, vă rog să-l înapoiați! Nu are NICIO valoare materială, doar sentimentală! Ar fi cu adevărat apreciat! Mulțumesc, Sorana”, a scris jucătoarea, dezvăluind că a fost cazată la hotelul Fifty Sonesta, aflat în Manhattan, în apropiere de Central Park.

Trofeul câștigat la Cleveland are pentru Sorana o semnificație aparte, dat fiind parcursul impecabil care a condus la succes. Intrată în competiție din calificări, ea a reușit să câștige fiecare meci fără a ceda vreun set, învingând adversare precum Jil Teichmann, Liudmila Samsonova și Ann Li.

Pe 23 august, românca ridica trofeul după o săptămână de vis, însă bucuria i-a fost umbrită de furtul obiectului care, așa cum a subliniat, are doar valoare emoțională. La US Open, Cîrstea a fost eliminată în turul al doilea de Karolina Muchova, într-un meci dramatic, scor 6-7 (0-7), 7-6 (3), 4-6, iar la dublu, alături de Anna Kalinskaya, a cedat în fața perechii McCartney Kessler – Peyton Stearns.

Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre Ion Țiriac

Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac trăiesc o poveste de dragoste de aproximativ patru ani. Jucătoarea de tenis și fiul lui Ion Țiriac au o relație discretă, departe de ochii curioșilor și au preferat până acum să nu vorbească despre faptul că formează un cuplu.

Chiar dacă sunt rezervați când vine vorba de apariții împreună, Alexandru Ion Țiriac este un sprijin important pentru Sorana Cîrstea și cariera pe care o are tenis și a fost prezent în tribune la turneele jucătoarei de tenis de la Roma, Madrid și Roland Garros.

Sorana Cîrstea are o relație foarte bună cu tatăl partenerului ei, Ion Țiriac. Tenismena a dezvăluit că petrece destul de mult timp alături de celebrul om de afaceri, în mare parte datorită relației sale cu fiul acestuia. Sportiva este impresionată de personalitatea lui Țiriac și găsește captivante poveștile pe care acesta le împărtășește despre experiențele din anii 70 și 80.

„Având în vedere ultimii ani, că sunt într-o relație cu băiatul dânsului, petrec destul de mult timp cu domnul Țiriac. Cu cât l-am cunoscut mai mult, cu atât sunt mai fascinată de dânsul. Este o enciclopedie din punct de vedere al tenisului. Ador când povestește din anii 70, 80, poveștile pe care le are cu Vilas, cu Becker. Cred că foarte puțină lume știe cât de mare a fost domnul Țiriac în tenisul mondial”, a spus Sorana Cîrstea, la „Așii tenisului”.

Sorana Cîrstea a avut ocazia să asculte de-a lungul timpului multe dintre poveștile și sfaturile lui Ion Țiriac, iar sportiva a subliniat că recomandările acestuia s-au dovedit mereu valoroase și corecte. Mai mult, Sorana îl vede pe celebrul miliardar ca pe o adevărată sursă de inspirație, purtându-i un respect profund pentru înțelepciunea și experiența pe care le împărtășește.

„Îl punea pe Vilas la încălzire câte 45 de minute de încălzire doar pe saltea. Îl punea la dietă. În anii 70! Nu avea voie să mănânce dulciuri. A fost un pionier a tot ce înseamnă antrenorat, dar apoi și management. Prin Becker i-a făcut niște contracte extraordinare și de la el s-a făcut un manual pentru ce înseamnă management. Este extraordinar de la curent cu ce se întâmplă în tenis în ziua de astăzi (…) Iubesc să vorbesc despre tenis cu dânsul. Îl ascult. Toate sfaturile pe care mi le dă 100% se adeveresc sau sunt reale”, a mai spus Sorana Cîrstea.

