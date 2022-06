Smiley a cântat alături de Gina Pistol pe scena de la Sala Polivalentă

Peste 5000 de spectatori care au cântat, au dansat și au trăit mai bine de 2 ore alături de Smiley, la Sala Polivalentă, primul mare concert al său după 2 ani de restricții, un proiect grafic inedit, cu un ecran superwide de 30/3 m lungime, 3 tiruri de echipamente, 3,5 tone și 224 de aparate de lumini, efecte pirotehnice, invitați speciali, lansarea piesei „Scumpă foc”, în premieră pentru cei prezenți și un duet-surpriză cu Gina Pistol sunt doar câteva dintre elementele care au făcut din #liberlaemoții un concert-eveniment.

Connect-R, Juno, DOC, Mario Fresh, Dorian, Guess Who, Cabron, Șatra B.E.N.Z. și Feli au început vara pe scenă, alături de Smiley, cântând împreună hiturile mult așteptate ale artistului, însă cel mai emoționant și neașteptat moment al serii a fost duetul pe care Smiley l-a făcut cu iubita lui.

„Ne vedem noi”, piesa pe care Smiley a compus-o în pandemie, cu gândul la iubita lui, în timpul carantinei, după revenirea din America, a fost cântată live, în fața spectatorilor, alături de Gina Pistol.

„Am fost într-o mare de emoții. În primul rând pentru că am fost alături de Smiley pe scenă, pe o piesă foarte importantă pentru noi, pe care de obicei plâng fără să mă vadă nimeni, apoi pentru că eu nu sunt cântăreață și nu am mai cântat niciodată, mai ales în fața unui public atât de numeros. Mereu am trăit intens concertele lui Andrei, însă până acum tremuram, cântam și dansam în backstage, astăzi pot spune că a fost copleșitor să simt toate emoțiile din plin, pe scenă.”, a mărturisit Gina Pistol după momentul live, de la Sala Polivalentă.