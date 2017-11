SIA are raspunsul perfect pentru cei care vor sa vanda poze nud cu ea

Dupa ce a aflat ca exista fotografii nud cu ea care sunt oferite spre vanzare catre diverse publicatii, Sia a decis sa nu ignore acest neplacut fapt, ci sa ia atitudine.

Cantareata a ales sa posteze chiar ea una dintre imaginile in care apare complet dezbracata pe conturile ei de Twitter si Instagram.

Imaginea a fost insotita de urmatorul text: „Aparent, cineva incearca sa vanda fanilor mei poze cu mine dezbracata. Nu aruncati banii, iata imaginea aici, gratuit. In fiecare zi este Craciunul!”. Ultima parte a textului – In fiecare zi este Craciunul/”Everyday is Christmas” – face referire la numele celui mai recent album pe care il lanseaza cantareata in varsta de 41 de ani.

Spre deosebite de alte imagini in care vedetele apar dezbracate si care au fost vandute dupa ce au fost furate de hackeri din telefoanele acestora, fotografiile cu Sia par a fi realizate de un paparazzi, in timp ce vedeta se afla intr-o cladire.

Noi am ales sa nu publicam imaginea insa, daca esti curioasa, o poti gasi pe contul ei de Instagram, AICI.

Sia nu se fereste sa impartaseasca cu fanii imagini inedite, un bun exemplu fiind fotografia postata la inceputul lunii octombrie pe contul de Instagram al unei prietene in care artista poarta un halat alb, dar care lasa la vedere sanul ei gol (acoperit insa strategic de un emoji).

Foto: Instagram