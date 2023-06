Shurubel a povestit o situație jenantă cu Andreea Marin, la emisiunea „Vorbește Lumea”: „Cel mai cringe moment”

Andreea Marin a fost în mijlocul unei situații jenante în timpul filmărilor pentru emisiunea „Vorbește Lumea”. Shurubel , prezentatorul matinalului de la PRO TV, a povestit cum s-a petrecut momentul văzut de toată lumea.

Andreea Marin a fost prezentă în repetate rânduri în emisiunea „ Vorbește lumea „, însă într-una dintre ediții a trăit o situație puțin stânjenitoare. În timpul emisiunii, vedeta a primit un buchet de flori din partea lui Shurubel, iar acesta s-a simțit nesigur cum să-i ofere florile. Când Andreea Marin s-a ridicat să primească buchetul și să-i mulțumească pentru gestul frumos, din greșeală l-a sărutat pe Shurubel în ureche.

„Eu am avut să-i dau flori Andreei Marin. Eu nu știam cum să îi dau flori. Eu trebuia să îi dau cumva, în capul meu. Eu cum mă întorc? Că e camera acolo… Cum stai, cum faci? A fost cel mai cringe moment ever. Ea era pe o canapea, avea interviul cu Adela. Mi-a zis producătoarea în cască să merg să îi dau flori Andreei. M-am ridicat și zic: „Andreea, pentru tine.” În momentul ăla se ridică. Și cum fac? Și se ridică, și vine spre mine. A venit cumva să ne pupăm. Nu cred! Da’ cum ne pupăm? Nu, cred că vrea să ne îmbrățișăm. Și m-am dus pe îmbrățișare, ea a venit să ne pupăm și… M-a pupat în ureche. După aia, mulțumesc și a plecat. Măi, zici că am fost curier”, a mărturisit Shurubel în cadrul podcastului găzduit de Jorge.

Shurubel și Bogdan Ciudoiu au fost gazdele emisiunii „Vorbește lumea” împreună cu Adela Popescu, iar mai târziu aceasta din urmă a fost înlocuită de Lili Sandu. Cei doi prezentatori au resimțit o anumită presiune în timpul colaborării cu Adela Popescu și au explicat motivele acestui sentiment în cadrul aceluiași podcast.

Bogdan Ciudoiu: „Da, dar am o completare aici. Era mai greu cu Adela în anumite privințe, dar nu din vina ei, ci pentru că percepția, cel puțin percepția mea vizavi de Adela în platoul „Vorbește Lumea”, cumva mă punea într-o zonă de presiune. Frate, vorbim de Adela Popescu la „Vorbește Lumea”, este emblema acestui show, efectiv. Ea este „Vorbește Lumea.” Ok, era și Cove la un moment dat, dar tu te pui lângă omul care a construit brandul ăsta cu adevărat”, au spus Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

În calitate de invitat al podcastului lui Jorge, Bogdan Ciudoiu a abordat subiectul dificultăților întâmpinate în munca de televiziune, alături de Shurubel:

„Lumea te judecă din secunda unu și are dreptul s-o facă. E atât de dificil să ajungi la zen-ul ăla. Ăla e un zen pe care nu poți să-l fake-uiești în niciun fel. Îți ia jumătate de an. Cine are răbdare jumătate de an cu tine?”