Sharon Stone și cei trei fii ai săi, apariție rară pe covorul roșu la premiera filmului „Nobody 2". Cum arată Roan, Laird și Quinn

Sharon Stone a apărut alături de copiii ei la premiera filmului Nobody 2.

Sharon Stone și cei trei fii ai săi, apariție rară pe covorul roșu la premiera filmului "Nobody 2". Cum arată Roan, Laird și Quinn

Sharon Stone și-a adus fiii la premiera filmului „Nobody 2”. Cei trei băieți ai actriței, Roan (25 de ani), Laird (20 de ani) și Quinn (19 ani), au îmbrăcat costume elegante pentru o rară apariție pe covorul roșu, luni.

Sharon Stone a pășit cu fiii ei pe covorul roșu

Cel mai mare fiu al lui Stone a purtat un costum roz la evenimentul din Los Angeles, în timp ce Laird a optat pentru un model bleumarin cu dungi, iar Quinn pentru o ținută gri. Câștigătoarea premiului Emmy a impresionat la rândul ei într-o rochie Saint Laurent, completată de pantofi cu toc.

Zâmbitoare, Stone a pozat alături de fiii ei, accesorizându-și ținuta cu bijuterii aurii, un clutch asortat și o pereche de ochelari de soare. Vedeta a dezvăluit pentru People că băieții ei au „zburat special” pentru a sărbători lansarea celui mai nou film al său, fiind „fani uriași' ai „Nobody” (2021).

„Este filmul lor preferat”, a explicat actrița nominalizată la Oscar. „A contat enorm acest lucru în decizia mea de a juca în continuare.”

De când a devenit mamă, familia lui Stone a rămas în mare parte departe de atenția publică. Actrița l-a adoptat pe Roan în anul 2000, pe vremea când era căsătorită cu jurnalistul Phil Bronstein.

După divorțul lor, în 2005, Stone l-a adoptat pe Laird, iar în 2006 pe Quinn. Într-un interviu acordat în 2023 podcastului „Table for Two with Bruce Bozzi”, actrița a povestit că a pierdut custodia lui Roan din cauza rolului din „Basic Instinct”.

‘Am ajuns la clinica Mayo cu bătăi suplimentare în camerele superioare și inferioare ale inimii”, a mărturisit ea. „Mi-a frânt inima.”

Bronstein (74 de ani) a primit custodia principală, în timp ce Stone a rămas cu drepturi de vizitare. În 2008, actrița a pierdut apelul prin care încerca să redobândească custodia.

Chiar și așa, relația dintre Stone și fiul ei cel mare a rămas apropiată, iar în 2019 Roan a cerut oficial să preia numele de familie al mamei sale. De-a lungul anilor, actrița a publicat rar imagini cu cei trei băieți pe Instagram, cea mai recentă fiind o fotografie făcută luni, alături de colegul său de platou, Bob Odenkirk.

„Fiii mei, împreună cu @therealbobodenkirk, la premiera noastră: @nobodymovie”, a scris Stone în descrierea postării. „Da, este chiar atât de tare ❤️.”

Detalii despre rolul din Basic Instinct

În ciuda controverselor din viața personală, Sharon Stone rămâne o figură vocală în industria cinematografică și continuă să provoace dezbateri cu opiniile sale. La Festivalul de Film de la Taormina, ea a declarat că scena interogatoriului din „Basic Instinct”, considerată una dintre cele mai erotice din istoria filmului, nu mai este la fel de șocantă în contextul actual: „La acea vreme părea un scandal, iar acum pare foarte, foarte obișnuit.”

Actrița a remarcat că schimbările din industrie – cu mai multe femei în roluri de scenariste, regizoare și producătoare – au dus la un alt mod de a spune povești: „Actrițele nu mai sunt puse să întruchipeze fanteziile masculine, iar criticii nu mai sunt obligați să ne spună dacă le-am satisfăcut sau nu. Este mai degrabă vorba despre condiția umană.”

De asemenea, Stone a subliniat că, deși industria a migrat către filme de mari bugete, difuzate pe platforme de streaming, această schimbare ar putea revitaliza producțiile independente și diversitatea în cinema:

„Nu cred că e un lucru rău. Cred că ne întoarcem la filme mai mici și mai variate, ceea ce e un lucru bun.”

Citește și:
Motivul pentru care Anca Dinicu nu se gândește la a avea al doilea copil: „E cam târziu și peste câțiva ani'

foto: Arhiva ELLE

