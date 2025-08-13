Sharon Stone și cei trei fii ai săi, apariție rară pe covorul roșu la premiera filmului „Nobody 2”. Cum arată Roan, Laird și Quinn

Sharon Stone și-a adus fiii la premiera filmului „Nobody 2”. Cei trei băieți ai actriței, Roan (25 de ani), Laird (20 de ani) și Quinn (19 ani), au îmbrăcat costume elegante pentru o rară apariție pe covorul roșu, luni.

Sharon Stone a pășit cu fiii ei pe covorul roșu

Cel mai mare fiu al lui Stone a purtat un costum roz la evenimentul din Los Angeles, în timp ce Laird a optat pentru un model bleumarin cu dungi, iar Quinn pentru o ținută gri. Câștigătoarea premiului Emmy a impresionat la rândul ei într-o rochie Saint Laurent, completată de pantofi cu toc.

Zâmbitoare, Stone a pozat alături de fiii ei, accesorizându-și ținuta cu bijuterii aurii, un clutch asortat și o pereche de ochelari de soare. Vedeta a dezvăluit pentru People că băieții ei au „zburat special” pentru a sărbători lansarea celui mai nou film al său, fiind „fani uriași' ai „Nobody” (2021).

„Este filmul lor preferat”, a explicat actrița nominalizată la Oscar. „A contat enorm acest lucru în decizia mea de a juca în continuare.”

De când a devenit mamă, familia lui Stone a rămas în mare parte departe de atenția publică. Actrița l-a adoptat pe Roan în anul 2000, pe vremea când era căsătorită cu jurnalistul Phil Bronstein.

După divorțul lor, în 2005, Stone l-a adoptat pe Laird, iar în 2006 pe Quinn. Într-un interviu acordat în 2023 podcastului „Table for Two with Bruce Bozzi”, actrița a povestit că a pierdut custodia lui Roan din cauza rolului din „Basic Instinct”.

‘Am ajuns la clinica Mayo cu bătăi suplimentare în camerele superioare și inferioare ale inimii”, a mărturisit ea. „Mi-a frânt inima.”

Bronstein (74 de ani) a primit custodia principală, în timp ce Stone a rămas cu drepturi de vizitare. În 2008, actrița a pierdut apelul prin care încerca să redobândească custodia.

Chiar și așa, relația dintre Stone și fiul ei cel mare a rămas apropiată, iar în 2019 Roan a cerut oficial să preia numele de familie al mamei sale. De-a lungul anilor, actrița a publicat rar imagini cu cei trei băieți pe Instagram, cea mai recentă fiind o fotografie făcută luni, alături de colegul său de platou, Bob Odenkirk.

„Fiii mei, împreună cu @therealbobodenkirk, la premiera noastră: @nobodymovie”, a scris Stone în descrierea postării. „Da, este chiar atât de tare ❤️.”

Detalii despre rolul din Basic Instinct

În ciuda controverselor din viața personală, Sharon Stone rămâne o figură vocală în industria cinematografică și continuă să provoace dezbateri cu opiniile sale. La Festivalul de Film de la Taormina, ea a declarat că scena interogatoriului din „Basic Instinct”, considerată una dintre cele mai erotice din istoria filmului, nu mai este la fel de șocantă în contextul actual: „La acea vreme părea un scandal, iar acum pare foarte, foarte obișnuit.”

Actrița a remarcat că schimbările din industrie – cu mai multe femei în roluri de scenariste, regizoare și producătoare – au dus la un alt mod de a spune povești: „Actrițele nu mai sunt puse să întruchipeze fanteziile masculine, iar criticii nu mai sunt obligați să ne spună dacă le-am satisfăcut sau nu. Este mai degrabă vorba despre condiția umană.”

De asemenea, Stone a subliniat că, deși industria a migrat către filme de mari bugete, difuzate pe platforme de streaming, această schimbare ar putea revitaliza producțiile independente și diversitatea în cinema:

„Nu cred că e un lucru rău. Cred că ne întoarcem la filme mai mici și mai variate, ceea ce e un lucru bun.”

