Sharon Stone și-a făcut o schimbare de look incredibilă

Sharon Stone, în vârstă de 62 de ani, și-a schimbat look-ul și le-a împărtășit fanilor de pe Instagram un selfie inedit cu ea.

Celebra actriță din Basic Instinct a apelat la o tunsoare pixie. Cel care i-a făcut această tunsoare este Adir Abergel, un celebru hairstylist care lucrează cu mai multe vedete, precum Kristen Stewart, Charlize Theron și Anne Hathaway. „Îți mulțumesc foarte mult pentru tunsoare”, Adir, a scris Sharon Stone pe Instagram. Fanii au fost surprinși de faptul că actrița nu are riduri și că acest nou look o întinerește.

Vezi această postare pe Instagram Thanks so much for my happy haircut Adir! @hairbyadir O postare distribuită de Sharon Stone (@sharonstone) pe Iul 8, 2020 la 9:39 PDT

În urmă cu două zile, Sharon Stone a publicat pe Instagram o fotografie cu ea de când era tânără, mai exact de la 19 ani, când era model.

În cadrul unui interviu din 2016 pentru NewYou magazine, Sharon mărturisea că mai mulți doctori o îndeamnă să își facă lifting facial, însă ea consideră că nu are nevoie. „Sincer, cred că arta îmbătrânirii constă și în sexualitatea de a avea imperfecțiuni. Trebuie să te uiți foarte bine la bine, mai ales atunci când înaintezi în vârstă și fața ta se schimbă. Oamenilor le este frică de schimbări deoarece simt că pierd ceva. Ei nu înțeleg că de fapt câștigă prin asta”, spunea Sharon Stone la acea vreme.

La 62 de ani, putem spune că Sharon Stone arată incredibil și cu siguranță poate fi un exemplu pentru multe femei. Ea este cunoscută pentru munca ei de actriță, dar și pentru cea de model și producător. De-a lungul carierei sale a apărut în filme precum Irreconcilable Differences, King Solomons Mines, Cold Steel, Above the Law, Total Recall, însă rolul din Basic Instinct i-a adus prima nominalizare la un Glob de Aur. Actrița a primit mai târziu și o nominalizare pentru un premiu Oscar pentru rolul din filmul Casino, regizat de Martin Scorsese. Cariera ei impresionantă a continuat cu roluri în Sliver, The Specialist, Last Dance, Catwoman, Broken Flowers, Bobby, The Disaster Artist.

Sharon Stone are și trei copii pe care i-a adoptat, Quinn Kelly, Laird Vonne și Roan Joseph.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro