Cum arată spectaculoasa casă a lui Sharon Stone și a familiei sale

Sharon Stone, în vârstă de 60 de ani, locuiește într-o casă de vis, în stilul caselor franțuzești, cu accente glam.

În living, tronează un șemineu, un pian impunător și un candelabru elegant. În încăpere se mai află și niște canapele luxoase, iar totul se scaldă într-o lumină naturală, căci ferestrele și ușile mari permit acest lucru.

În curte, putem observa o grădină plină de copaci și flori ce înconjoară casa. Tot acolo, în curte, se mai află și o zonă unde actrița se relaxează, bucurându-se de soare și de aerul curat.

În una dintre poze, o putem observa pe Stone stând la balcon, locul perfect de unde îi poate supraveghea pe cei trei fii ai ei în timp ce se joacă: Roan (17 ani), Laird (12 ani) și Quinn (11 ani).

Sharon Stone a cumpărat această casă în urmă cu 25 de ani, după ce a filmat pentru Basic Instict în 1992. Înainte, actrița a locuit într-o casă nu foarte bine păzită, așa că au existat persoane care i-au urmărit fiecare mișcare.

“Au fost niște oameni care au încercat să intre în casa mea. Poliția stătea acolo tot timpul, până le-a ajuns. Mi-au zis să îmi fac bagajele, căci mă vor duce la un hotel. Așa că am fost nevoită să caut altă casă, cu o securitate mult mai ridicată”, a spus Stone.

Deși în momentul în care a cumpărat-o cladirea era încă în construcție, ea a știut că o poate transforma în casa visurilor ei.

“I-am dat clădirii o textură și o înfățișare istorică. În toaletă, am vrut ca pe podea să fie o gresie vintage, iar în camera unde luăm masa am adus podeaua unui castel din Suedia. De asemenea, am mai adăugat și alte detalii vitale pentru integritatea casei”, a declarat actrița pentru revista Architectural Digest.

Text: Amy Abaluta

Foto: architecturaldigest.com

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK