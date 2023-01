Șerban Copoț, declarație de dragoste pentru soția sa: „Te am pentru tot restul vieții”

Cu ocazia zilei de naștere a soției sale, Șerban Copoț a transmis un mesaj emoționant pentru partenera sa de viață. Artistul și soția sa formează un cuplu de 17 ani, iar împreună au o familie superbă și unită. Cântărețul pare a fi o fire romantică, deși a declarat că nu obișnuiește să facă multe declarații publice. Totuși, el nu a ratat această ocazie pentru a-i face Roxanei o declarație de dragoste.

Șerban Copoț aduce tot timpul cuvinte de laudă la adresa familiei sale, iar soția lui este cel mai mare sprijin pentru el. Astfel, nu de puține ori face declarații emoționante despre femeia care i-a oferit trei copii. Într-o postare pe rețelele de socializare, artistul i-a făcut cea mai frumoasă urare soției sale de ziua ei de naștere.

În mesajul său postat pe Instagram, artistul i-a transmis soției sale cât este de norocos să o aibă alături de el, iar când vine vorba despre sentimentele față de Roxana, nu se mai sfiește să vorbească în public.

„La multi ani, puiule! În mod normal nu sunt genul care să îşi arate sentimentele în public, însă, când e vorba de tine, nu mai am nici o ruşine. Am aşa, din când în când, câte un sentiment de bucurie când mă gandesc cât de norocos sunt că te am. Mă apucă aşa din senin şi îmi aruncă pe față un zâmbet hoț, de parcă aş avea toți sacii în căruță. Şi te am pentru tot restul vieții, nu doar până la următoarea criză de vârstă. Pentru că… am fost făcuți unul pentru celălalt. Pentru că… dragostea nu durează doar 3 ani. Pentru că… îmi ştii toate defectele şi cu toate astea nu ai fugit. Pentru că… mi-ai dăruit o familie pe care o creştem şi o ocrotim împreună dar mai ales pentru că eşti jumătatea mea. Jumătatea aia bună. La mulți ani jumătatea mea cea bună”, a scris artistul pe Instagram.