Secrete despre Meghan Markle, dezvăluite într-o nouă carte scrisă de sora ei vitregă

Samantha Markle scrie pe larg despre sora ei de tată, Meghan, în noua ei carte de memorii, The Diary of Princess Pushys Sister Part 1. Deși titlul pare să vorbească de la sine, autoarea a declarat pentru Us Weekly că nu a scris cartea ca să arunce gunoi în univers despre ducesa de Sussex și că scopul ei nu este să-și atace sora.

„Ai multe de învățat – binele, răul și urâtul,” a ținut ea să precizeze pentru publicația americană. „Am declarat că nu aveam de gând să scriu un tabloid cu coperte cartonate. Am spus asta de acum doi ani, dar nimeni nu a vrut să creadă.”

Cele două sunt fiicele lui Thomas Markle, dar au mame diferite. Samantha are 56 de ani și locuiește, în prezent, în Florida.

Cartea acoperă mai multe perioade din trecutul lor comun, începând cu copilăria. Samantha scrie că tatăl ei și Meghan au fost nedespărțiți încă de când s-a născut aceasta, și că el o alinta „bob de fasole”.

După divorțul părinților ei, Meghan își petrecea jumătate din timp cu Thomas și cealaltă jumătate cu Doria, mama ei, în apartamentul acesteia din Los Angeles. Samantha susține că acest lucru nu părea să o deranjeze pe sora ei mai mică. „Din câte am văzut, i-a plăcut foarte mult să aibă două case cu un singur pod între ele.”

Potrivit Samanthei, Meghan a primit „tot ce a vrut și a avut nevoie” de la tatăl lor, și acesta nu îi spunea niciodată „nu”. Doar că Meghan a devenit tot mai exigentă. „El plătea pentru ca Meg să primească o educație excelentă [la Northwestern University] și, în loc să arate recunoștință, ea era nemulțumită și încerca să-l controleze.”

Samantha mai scrie și despre prima căsnicie a lui Meghan, cu producătorul Trevor Engelson, despre cum simte că a schimbat-o pe ducesă relația cu Harry, dar și despre scandalul în care a fost implicat Thomas în 2018, când a înscenat fotografii cu paparazzi înainte de nunta fiicei sale. Tatăl lor a fost profund îndurerat că Prințul Charles a fost cel care a condus-o pe Meghan la altar, și nu el, susținea autoarea. „După ce s-au consumat faptele, am auzit vorbă că familia regală a vrut să-l ajute pe tatăl meu și să se asigure că are tot ce-i trebuie, dar că sora mea a respins ideea. Am fost furioasă pe ea, dar și mai mult, mi-a frânt inima să știu că el ar fi putut fi confortabil și în siguranță, dar sora mea a spus nu.”

Cele două surori nu mai mențin legătura de mai bine de cinci ani. Meghan Markle s-a distanțat de familia ei (exceptând-o pe mama sa), mai ales după ce Samantha și Thomas au început să alimenteze tabloidele cu bârfe despre ea sau să-și exprime public părerea în legătură cu orice făcea.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

