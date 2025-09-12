Saoirse Ronan și Jack Lowden au devenit părinți pentru prima dată. Cum au fost surprinși cei doi

Saoirse Ronan și soțul său, Jack Lowden, au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi au fost fotografiați recent pe străzile Londrei, împreună cu bebelușul lor. Imaginile îi surprind plimbându-se relaxați, în timp ce împingeau căruciorul copilului.

Pentru plimbare, Ronan a ales o ținută relaxată, cu o cămașă cu dungi și pantaloni albi. Soțul ei, Jack Lowden, a fost fotografiat în timp ce o ținea de gât și manevra căruciorul.

Vestea că Saoirse Ronan va deveni mamă a apărut în urmă cu câteva luni, când a fost surprinsă de paparazzi în timp ce se plimba alături de Lowden, și de cățelul lor, Fran, pe străzile din Islington, Londra. În imaginile de atunci se putea observa cu ușurință că actrița era însărcinată, spre bucuria fanilor din întreaga lume.

Cuplul s-a căsătorit în secret

Saoirse Ronan și Jack Lowden s-au căsătorit în secret în iulie 2024, după șase ani de relație. Potrivit DailyMail.com, cei doi au spus „DA” la Oficiul de Stare Civilă Centrală din Edinburgh, într-o ceremonie intimă. Se pare că actrița și actorul au avut parte de o nuntă restrânsă, la care au participat doar câțiva dintre cei mai apropiați prieteni și membri ai familiei. Cei prezenți au fost rugați să păstreze discreția, iar evenimentul s-a desfășurat departe de ochii presei.

Saoirse Ronan, care a obținut patru nominalizări la Oscar de-a lungul carierei sale, și Jack Lowden s-au cunoscut în 2018, în timpul filmărilor pentru Mary Queen of Scots. În film, Ronan a interpretat rolul Mariei Stuart, iar Lowden l-a jucat pe soțul acesteia, Henry Darnley. Cei doi au devenit un cuplu în decembrie 2018, însă au ales să își trăiască povestea de dragoste în intimitate, departe de lumina reflectoarelor.

În 2019, un jurnalist de la The Telegraph a încercat să obțină o confirmare despre relația lor, întrebând-o pe Saoirse dacă se întâlnește cu persoana cu care „toată lumea crede că se întâlnește”. Actrița a închis elegant subiectul, răspunzând simplu: „Nu”.

În același an, Jack Lowden a refuzat și el să comenteze în legătură cu relația lor într-un interviu acordat pentru ES Magazine.

„Oh, nu voi vorbi despre asta. Nu-mi place să vorbesc despre acea parte a vieții”, a spus el atunci, subliniind dorința amândurora de a păstra o distanță între viața personală și cea profesională.

Totuși, în 2018, Lowden a vorbit cu admirație despre colaborarea profesională cu Ronan.

„A fost extraordinar să lucrez cu Saoirse. Este o forță a naturii atât pe ecran, cât și în afara lui – complet lipsită de frică și un lider desăvârșit. Să ai 24 de ani și să fii așa… mă uimește constant, nu doar prin munca ei, ci și prin felul în care se comportă pe platou — e impresionant.”

Într-un interviu din 2022 pentru PEOPLE, Saoirse Ronan a vorbit despre cât de bine se potrivesc ea și Jack Lowden.

„Avem gusturi foarte asemănătoare. Așa că am încredere totală în ochiul lui. Știu că atunci când îmi spune că ceva funcționează, chiar funcționează, pentru că nu îndulcește niciodată lucrurile. E genul acela tipic de scoțian: dacă apare o problemă, e primul care încearcă să o rezolve.”

