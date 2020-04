Prințul Harry și Meghan Markle anunță numele pe care îl va avea fundația lor, pe care o vor lansa la vremea potrivită

După retragerea din familia regală britanică, Prințul Harry și Meghan Markle au decis să se stabilească în Los Angeles, orașul natal al Ducesei de Sussex. Aici pun bazele unei fundații care încă nu a fost lansată și al cărei nume are (și) o componentă emoțională. Aceasta se va numi Archewell, legătura cu fiul lor, Archie, care va împlini un an pe 6 mai, fiind evidentă. Știrea a apărut după ce The Telegraph a făcut rost de documentele depuse de aceștia.

Ducele și Ducesa de Sussex au dat mai multe detalii într-o declarație pentru revista TIME: „Ca și voi, sprijinim eforturile de a stopa pandemia de Covid-19, dar acum că această informație a ieșit la iveală, ne-am simțit obligați să spunem cum a luat naștere acest nume. Înainte de SussexRoyal, a fost ideea de arche – cuvântul grecesc care înseamnă sursa acțiunii. Ne-am conectat la acest concept pentru organizația caritabilă pe care am visat să o construim într-o zi și așa a venit inspirația pentru numele fiului nostru. Să facem ceva care să conteze, care să însemne ceva. Archewell e un nume care combină un cuvânt antic pentru putere și acțiune și altul care evocă resursele la care fiecare dintre noi trebuie să apeleze. Așteptăm cu nerăbdare să lansăm Archewell, atunci când va fi momentul potrivit.”

Cu Archewell, Meghan și Harry speră să creeze o organizație non-profit care să ofere o gamă largă de servicii caritabile. Confirmarea înființării acestei fundații vine după ce cei doi au închis contul de Instagram al SussexRoyal. Ultima lor postare acolo a venit cu o zi înainte de a anunța retragerea oficială din familia regală. Anul trecut au început să urmărească o singură pagină de Instagram pe lună, pentru a aduce în lumină conturile care îi inspiră. În martie, au dat follow la @tanksgoodnews, un cont care promovează lucrurile pozitive cu un strop de umor.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

