Discursul Reginei Elisabeta a II-a a avut și un mesaj subtil pentru Meghan Markle și Prințul Harry 

Regina Elisabeta a II-a s-a adresat națiunii printr-un discurs emoționant pe care l-a înregistrat la Castelul Windsor, acolo unde ea locuiește în această perioadă alături de Prințul Philip.

Discursul a fost difuzat pe toate platformele de socializare ale familiei regale. Cu această ocazie, Regina Elisabeta a II-a și-a arătat susținerea față de persoanele care se confruntă cu greutăți și a mulțumit tuturor specialiștilor din domeniul sănătății.

„Vreau să mulțumesc tuturor celor de la NHS (National Health Service) din prima linie, precum și personalului, care își continuă dezinteresat activitățile de zi cu zi. Sunt sigură că națiunea este de acord cu mine și vă va asigura că munca voastră este apreciată și fiecare oră din munca pe care o depuneți ne ajută să ne întoarcem la vremurile normale. Mai vreau să mulțumesc celor care stau acasă și contribuie în acest fel protejarea celor care sunt vulnerabili,” a declarat Regina Elisabeta a II-a.

Regina Elisabeta și-a amintit de primul discurs pe care l-a avut, în 1940, alături de sora ei, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. „Îmi amintește de primul discurs pe care l-am avut în 1940, împreună cu sora mea. Fiind copii la acea vreme, am vorbit de aici de la Windsor copiilor care au fost evacuați din casele lor și au trebuit să plece pentru siguranța lor.”

Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2020