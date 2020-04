Mesajul important transmis națiunii de către Regina Elisabeta a II-a

Regina Elisabeta a II-a s-a adresat națiunii cu privire la pandemia de coronavirus. Palatul Buckingham a anunțat încă de vineri, 3 aprilie, că mesajul Reginei a fost înregistrat la Palatul Windsor, acolo unde ea s-a izolat alături de Prințul Philip.

„Este o perioadă de perturbare în istoria vieții noastre, o perturbare care a adus durere pentru unii, dificultăți financiare pentru alții și schimbări majore în viețile noastre. Vreau să mulțumesc tuturor. Vreau să mulțumesc tuturor celor de la NHS (National Health Service) din prima linie, precum și personalului, care își continuă dezinteresat activitățile de zi cu zi. Sunt sigură că națiunea este de acord cu mine și vă va asigura că munca voastră este apreciată și fiecare oră din munca pe care o depuneți ne ajută să ne întoarcem la vremurile normale. Mai vreau să mulțumesc celor care stau acasă și ajută în acest fel protejarea celor care sunt vulnerabili. Împreună vom lupta cu această boală și vreau să vă reasigur că dacă vom rămâne uniți și hotărâți, o vom învinge.

Sper că în anii care vor veni, toată lumea va fi mândră de modul în care am rezolvat această provocare. Iar cei care vor veni după noi vor spune că britanicii din această generaţie au fost la fel de puternici ca celelalți și au avut disciplină și o putere de decizie care caracterizează în continuare această ţară. Mândria față de ceea ce suntem noi nu face parte doar din trecutul nostru, ci definește prezentul și viitorul. Momentele în care Regatul Unit a fost alături pentru a-i onora pe cei care lucrează în sistemul de sănătate va fi amintit de-a lungul timpului și curcubeul desenat de copii va fi amintit de asemenea.

Am văzut povești din Commonwealth și lumea întreagă cu oameni care se alături altor oameni pentru a-i ajuta și care distribuie pachete cu mâncare și medicamente. În această perioadă de autoizolare foarte mulți oameni descoperă că e o ocazie de a se încetini ritmul și a face o pauză pentru a se ruga sau medita. Aceasta îmi amintește de primul discurs pe care l-am avut în 1940, împreună cu sora mea. Fiind copii la acea vreme, am vorbit de aici de la Windsor copiilor care au fost evacuați din casele lor și au trebuit să plece pentru siguranța lor.

Acum toți simțim această separare de cei dragi. Dar știm în adâncul nostru că este lucrul potrivit pe care trebuie să îl facem. În timp ce am mai avut provocări de-a lungul timpului, acum este diferit. De data asta, ne alăturăm tuturor națiunilor din lume pe un front comun folosind evoluția științei și compasiunea pentru a ne vindeca. Vom reuși și acest succes va fi al tuturor. Ar trebui să ne bucurăm, deși mai avem mult de îndurat vor veni și zile mai bune. Vom fi din nou cu prietenii, cu familiile noastre; ne vom reîntâlni. Deocamdată, mulțumesc și vă urez tuturor numai bine,” a declarat Regina Elisabeta a II-a.

Pe parcursul celor 68 de ani de domnie, Regina Elisabeta a II-a s-a mai adresat națiunii de patru ori. Aceasta a mai transmis mesaje în 1991, odată cu Primul Război din Golf, în 1997 după decesul Prinţesei Diana şi în 2002, după decesul mamei sale. Ultima dată când Regina Elisabeta a II-a s-a adresat națiunii a fost în 2012, când a celebrat Jubileul de Diamant.

Marea Britanie contoriza în urmă cu două zile 34.192 de persoane infectate și 2.926 de decese. Astăzi s-a ajuns la 47.806 de persoane infectate și 4.934 de decese, conform Worldometers.

În urmă cu două săptămâni, Prințul Charles a fost diagnosticat cu coronavirus. Soția sa, Ducesa de Cornwall, a fost și ea testată, însă rezultatul a ieșit negativ. După ce a petrecut șapte zile izolat în casa sa din Birkhall, Scoția, Casa de Clarence a confirmat că după ce s-a consultat cu doctorul său, Prințul Charles a ieșit din autoizolare.

Acum câteva zile, Prințul Charles a făcut și primele declarații după ce s-a vindecat. „De curând, am fost infectat cu coronavirus – din fericire am avut simptome ușoare – iar acum mă aflu într-o altă etapă a bolii, și anume de distanțare socială și de izolare. Așa cum toții știm deja, este o experiență ciudată, frustrantă deoarece nu te mai poți bucura de prezența familiei și a prietenilor și dintr-o dată toate lucrurile normale din viața ta îți sunt înlăturate”, a spus Prințul Charles.

Boris Johnson, prim-ministrul Marii Britanii, a anunțat în urmă cu o săptămână pe contul său de Twitter că este infectat cu noul coronavirus. Cu toate că a stat izolat o săptămână la reşedinţa din Downing Street și se simte mai bine, acesta a declarat vineri, 3 aprilie, că va mai rămâne în izolare până când nu va mai avea niciun simptom.

Recent, logodnica lui, Carrie Symonds, care este însărcinată, a dezvăluit că a avut simptome specifice coronavirusului. „Am petrecut ultima săptămână stând în pat și având simptome ale coronavirusului. Nu am avut nevoie să fiu testată, iar după șapte zile de odihnă, mă simt puternică și starea mea de sănătate se îmbunătățește”, a spus Carrie Symonds pe contul personal de Twitter.

Ive spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I havent needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and Im on the mend.

De asemenea, ea le-a spus femeilor care sunt însărcinate să urmeze sfaturile medicilor. „Să fii însărcinată şi să ai Covid-19 este extrem de îngrijorător. Pentru femeile însărcinate, vă rog să citiți și să urmați cele mai bune sfaturi, care cred că vă pot linişti.”

Being pregnant with Covid-19 is obviously worrying. To other pregnant women, please do read and follow the most up to date guidance which I found to be v reassuring: https://t.co/JPvIDeB3l6

— Carrie Symonds (@carriesymonds) April 4, 2020