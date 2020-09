Rooney Mara și Joaquin Phoenix formează unul dintre cele mai cool (și mai discrete) cupluri de la Hollywood, iar recent au devenit părinți. Vestea a venit prin intermediul unui colaborator al lui Phoenix, regizorul rus Victor Kossakovsky, care a anunțat că cei doi au avut un copil în timpul unei conferințe de presă de la Zurich Film Festival, unde regizorul și Phoenix au prezentat documentarul Gunda.

Regizorul a explicat că Rooney Mara și Joaquin Phoenix tocmai au devenit părinți, motiv pentru care actorul (care servește ca producător executiv pentru documentarul prezentat în festival) nu a putut să vină să își promoveze proiectul. „Doar ce a avut un copil, apropos, numele lui e… e un băiat frumos pe care îl cheamă River, deci nu poate face promovare acum.”

Așadar, regizorul rus nu doar că a dezvăluit faptul că Rooney Mara și Joaquin Phoenix au devenit părinți, ci și numele și genul copilului – numele fiind, de altfel, o alegere emoționantă din partea celor două staruri. River Phoenix este fratele decedat al lui Joaquin, actor la rândul său, care a murit la vârsta de 23 de ani, în 1993, în urma unei supradoze, în fața unui local deținut de prietenul său, actorul Johnny Depp. Regretatul River a devenit cunoscut pentru filme ca Stand by Me și My Own Private Idaho, pentru care a și câștigat Cupa Volpi pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Veneția.

Știrea că Rooney Mara și Joaquin Phoenix așteaptă un copil a fost confirmată în luna mai, la scurt timp după ce presa internațională aflase că cei doi actori s-au logodit. Cei doi și-au ținut relația departe de ochii lumii, în afara unor declarații acordate de Phoenix în 2019, când a povestit:

„Este singura fată pe care am căutat-o pe Internet. Eram doar prieteni, schimbam emailuri. Nu am făcut niciodată asta (până atunci, n.red.). Nu am căutat niciodată o fată online.”

Foto: arhiva ELLE

