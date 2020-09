ACASĂ, documentarul de debut al lui Radu Ciorniciuc, în cinema din 18 septembrie

Documentarul de debut al lui Radu Ciorniciuc, realizat de-a lungul a patru ani, în care acesta a urmărit marea aventură prin care a trecut familia Enache, de la o viață în completă armonie cu natura, la traiul plin de provocări din marea junglă urbană, va putea fi văzut în: Arad (FArad), București (Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului Român, Cinema Union, Cinema Europa), Bistrița (Centrul Cultural Dacia), Botoșani (Cine Globe), Cluj-Napoca (Cinema Victoria), Iași (Cinema Iași), Slobozia (Casa de Cultură), Timișoara (Hostel Costel).

Filmul va putea fi urmărit în avanpremieră pe 17 septembrie, la București, în Parcul Natural Văcărești, de la ora 19:45, și la Miercurea-Ciuc, în curtea Cetății Mikó, de la ora 18:00.

Vineri, 18 septembrie, „Acasă” deschide programul Cinema Elvire Popesco, cu o proiecție indoor de la ora 18:30, în cadrul evenimentului Noaptea Albă a Filmului Românesc.

„Acasă” va fi proiectat în deschiderea Festivalului de Film Documentar de la Arad – fARAD, joi, 24 septembrie, la Cinema Arta, de la ora 19:00, în prezența producătoarei Monica Lăzurean-Gorgan. La Brașov, filmul va rula marți, 29 septembrie, la Grădina de Filme Visssual, de la ora 20:30. Pe 4 octombrie, de la ora 19:00, „Acasă” va fi proiectat în închiderea celei de-a XI-a ediții a Festivalului Serile Filmului Românesc de la Iași (Piața Unirii).

„Filmul este construit în jurul dramelor unei familii și, păstrând proporțiile, în jurul uneia dintre cele mai mari dileme ale omului modern: să revină la natură, unde viața este liberă, dar plină de lipsuri, fără beneficiile civilizației sau să fie parte dintr-o societate care le oferă oportunitatea unei vieți confortabile doar celor dispuși să îmbrățișeze presiunile și compromisurile care vin la pachet cu definiția general acceptată a civilizației.”, spune regizorul Radu Ciorniciuc.

„Acasă” face parte din selecția oficială a Premiilor Academiei de Film Europene (EFA), în secțiunea dedicată documentarelor. Pe parcursul acestui an a primit numeroase premii internaționale importante: Premiul Special al Juriului pentru Imagine în competiția World Cinema Documentary la Sundance Film Festival, Marele Premiu la DOK.fest Munchen (VIKTOR Main Competition), Premiul Special al Juriului la Thessaloniki Documentary Festival, Marele Premiu (Golden Horn for the Best Director) la Festivalul Internațional de Film de la Cracovia, Premiul pentru Drepturile Omului la Festivalul de Film de la Sarajevo și Premiul Moral Approach la Festivalul de Film Documentar MakeDox (Macedonia).

Premiera națională a filmului a avut loc Festivalul Internațional de Film Transilvania, unde a câștigat Premiul Zilele Filmului Românesc în secțiunea lungmetraj (România).

Distincțiile internaționale îi asigură eligibilitatea în cursa pentru o nominalizare la Oscar, în categoria „Cel mai bun film documentar.”

„Acasă” este un film regizat de Radu Ciorniciuc, alături de scenarista Lina Vdovîi și directorul de imagine Mircea Topoleanu, produs de Monica Lăzurean-Gorgan, prin casa de producție Manifest Film, în co-producție cu HBO Europe, Corso Film (Germania), Kino Company (Finlanda).

Documentarul va fi disponibil online, pentru abonații HBO GO, din 15 octombrie.

Filmul „Acasă” a fost realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Televiziunii Române, Creative Europe, Cinelabs (România), Beep Studio (Cehia) și este reprezentat internațional de distribuitorul Autlook Filmsales.

Radu Ciorniciuc este reporter special și regizor de film. Este unul dintre co-fondatorii Casei Jurnalistului, a realizat reportaje pentru The Guardian, Al-Jazeera, Channel 4 News, ZDF și a fost premiat național și internațional la Premiile Superscrieri (Superscrierea anului 2014), Royal Television Society UK (2014), Amnesty International UK (2014) și Harold Wincott Award for Business Economic and Financial Journalism (2016).

