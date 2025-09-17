Rock, fiul Alinei Ceușan, a împlinit 5 ani. Ce mesaj special i-a transmis creatoarea de conținut: „Îți voi fi mereu recunoscătoare”

Alina Ceușan i-a organizat o petrecere fiului ei, Rock, de ziua lui de naștere.

Alina Ceușan și cei doi copii
Alina Ceușan formează un cuplu alături de Raul Tișa, un cunoscut și apreciat hairstylist. Cei doi s-au căsătorit în 2019 și au împreună doi copii, un băiat pe nume Rock, și o fetiță, pe care au ales să o cheme Perla.

Rock, fiul Alinei Ceușan, a împlinit 5 ani

Alina Ceușan a avut motive de sărbătoare în familia ei. Rock, băiețelul ei, a împlinit 5 ani, așa că nu a lăsat acest moment important să treacă neobservat. Pe rețelele de socializare, i-a transmis un mesaj plin de emoție. 

„La mulți ani, Rock. Te iubesc pentru totdeauna și îți voi fi mereu recunoscătoare pentru că m-ai învățat cum să fiu mamă, pentru că ne-ai arătat ce înseamnă cu adevărat puterea, răbdarea, rezistența și bunătatea. Primul tău copil va ocupa întotdeauna acest loc special: cel care te face să crești, care te înmoaie și te întărește deodată, care te transformă în „mamă” și „tată.”

Astăzi este despre tine – spiritul tău frumos, energia ta bună și râsul pe care îl aduci în viețile noastre în fiecare zi. Tu faci lumea mai luminoasă doar prin faptul că ești în ea și suntem atât de norocoși să te numim băiatul nostru.”

De asemenea, Alina Ceușan i-a pregătit fiului ei, Rock, și o petrecere pe cinste, la care s-a distrat alături de prietenii săi. 

Alina Ceușan, declarații sincere despre căsnicie

În cadrul unui interviu acordat recent, Alina Ceușan a fost întrebată când anume a spus ultima oară că îi pare rău. În acest context, creatoarea de conținut a dezvăluit că în cazul micilor discuții în care nu e de acord cu soțul ei, amândoi fac un pas către a găsi o cale comună de înțelegere. 

„Când am zis ultima oară „iartă-mă”? Să știi că am am acest bun-simț, cum s-ar traduce din engleză common sense că sună parcă mai bine și mai liberal acolo decât bun-simț. Acești 7 ani de acasă să spun: „te iubesc, îmi pare rău” și așa mai departe. Nu-mi amintesc acum, cel mai probabil în relația cu Raul o spun destul de des, pentru că facem aceste mici întâlniri. Știi, eu vin până la jumate, el vine până la jumate, că așa se întâmplă într-o căsnicie. Până la urmă trebuie să faci genul ăsta de gesturi aproape în fiecare zi, dar nu-mi amintesc să pun așa degetul pe situația respectivă. Dar spun în momentul în care greșesc. Mi se pare și foarte frumos și foarte asumat și foarte simplu de rezolvat o situație, spunând: da, am greșit, îmi pare rău”, a declarat Alina Ceușan pentru cancan.ro.

În cadrul unui alt interviu, acum ceva timp, Alina Ceușan a vorbit despre provocările rolului de mamă și despre sprijinul de care beneficiază zi de zi.

„Da, evident. Îmi place mult ceea ce fac, dar jumătate din timp e dedicat familiei, dupa ce termin cu tot ce am de făcut. Timp avem, trebuie doar să îl împărțim conform priorităților și dorințelor noastre. (…) Avem bonă, ajutor esențial zic eu. Când suntem la Cluj sau la Mureș ne ajută bunicii, care de altfel fac și drumuri regulate la București. Mama mea a venit cam o dată pe lună când a fost nevoie de ea. Sora mea e foarte implicată, avem mare noroc cu un „sat întreg”, acest support system care ne este de ajutor”, a spus Alina Ceușan pentru Click.ro.

Ce regrete are Victor Ponta legat de divorțul de Daciana Sârbu și de ce se consideră vinovat pentru despărțirea lor: „Copiii pot să mă judece, dar…'

Foto: Instagram

