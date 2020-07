Regina Elisabeta a II-a ne demonstrează că nu și-a pierdut simțul umorului, iar acest video este dovada

Regina Elisabeta a II-a a participat la o videoconferință alături de personalul serviciilor din cadrul British Army, Royal Navy și Royal Air Force. În timpul discuției, Regina a aflat cum se desfășoară activitatea Armatei Britanice în timpul pandemiei.

Regina Elisabeta a II-a le-a pus mai multe întrebări, inclusiv subofițerului Shanwayne Stephens. Atunci când Stephen i-a dezvăluit Reginei că este și pilotul echipei de bob, aceasta a fost impresionată de răspunsul lui și chiar a început și să râdă.

După aceea, Regina Elisabeta a II-a l-a întrebat cum anume s-a antrenat. „M-am antrenat într-un mod neobișnuit. Am împins o mașină și am mers cu ea pe stradă”, a spus Stephens. „Cred că asta este o modalitate de antrenament. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să vă întâlnesc pe toți”, a adăugat Regina.

Regina Elisabeta a II-a este conducător suprem al forţelor armate și primește în mod constant detalii cu privire la modul în care se desfășoară lucrurile.

În urmă cu o lună, Regina Elisabeta a II-a a avut parte de o ceremonie specială la Castelul Windsor cu ocazia împlinirii vârstei de 94 de ani. Evenimentul s-a desfășurat în urma anulării paradei Trooping the Colour din acest an. În luna martie, Palatul Buckingham a anunțat că parada, care ar implica în mod normal sute de persoane din serviciul militar, nu va mai avea loc „în forma sa tradițională.” Ziua de naștere a Reginei Elisabeta a II-a este pe 21 aprilie, însă, potrivit tradiției, aceasta este sărbătorită în mod oficial în a doua sâmbătă din luna iunie.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro