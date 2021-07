Răzvan Fodor, dezvăluiri neașteptate despre relația cu soția lui, Irina

Căsătorit de mai bine de zece ani, Răzvan Fodor a vorbit într-un interviu recent despre cum a decurs relația cu soția lui, Irina, și cu ce probleme s-au confruntat pe parcursul căsniciei lor.

„Eu trag acasă. Am avut niște ani în care am stat mai mult acasă cu copilul, și eu, și Irina. Aveam amândoi câte două proiecte de colaborare. Adică eu aveam 45 de zile de filmare de la un alt post de televiziune și Irina avea 20 de zile de filmare și apoi alte 30 de zile altădată. Nu pot să spun că ne dădeau banii afară din casă. Am făcut din bugetul ăla… l-am împărțit pe 12 luni. Nouă ne-a ieșit în perioada aia o viață atât de frumoasă și un parenting corect pentru copil, de nu-ți poți imagina.

Când stai cu un copil, copilul se trezește cu tine în casă de dimineață, îl duci tu la școală, îl iei, vine copilul acasă, mănâncă cu tine, face teme cu tine… Noi am tăiat din cât am fi putut să facem ca și buget al familiei și nu făceam rabat la mai nimic din banii ăia. Normal, nu te duceai în vacanță de 15.000 de euro. Nu-ți schimbi mașina și nici ceva prin casă…”, a declarat Răzvan Fodor în podcastul lui Speak.

„Nu faci rabat la cărniță, nu faci rabat la vinul pe care îl bei, îți plătești ratele la bancă, îți plătești impozite, curent, lumină. Copilul nostru i-a spus Irinei că nu își aduce aminte că mami a muncit. Deși până pe la cinci ani, Irina a lucrat în emisiunea lui Măruță. De când a născut s-a angajat acolo. Copilul a crescut că mami venea la opt seara acasă, că pleca în delegație. După cei doi ani în care Irina n-a mai muncit așa și eu am avut altfel de proiecte, copilul a uitat că mama lui s-a dus la muncă vreodată”, a mai adăugat Răzvan Fodor în interviul de pe YouTube.

Răzvan și Irina Fodor formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de vedete din România. Cei doi s-au cunoscut în 2007, iar în 2010 s-au căsătorit. Au împreună și o fetiță, pe nume Diana, în vârstă de 10 ani.

Artistul și gazda emisiunii Burlacul mărturisește că potrivirea perfectă între el și soția sa, Irina Fodor, este cel mai bun ingredient al unei căsnicii fericite. „Am dat nu doar de persoana potrivită, ci de cea care s-a mulat perfect, care își dorea aceleași lucruri ca și mine. Ne dorim aceleași lucruri, aceleași vacanțe, mâncăm același lucru, avem aceleași plăceri și hobby-uri, iar dacă toate acestea sunt în ADN-ul familiei, nu au cum să nu funcționeze. Având aceleași plăceri cu nevastă-mea, e clar că la noi în casă e mereu pace și armonie. Dacă toate lucrurile acestea le vorbești și le comunici de la început cu persoana de lângă tine sau chiar și cu persoana care apare în viața ta, chiar dacă încă nu știi încotro duce drumul, nu vei da greș niciodată”, a mai spus Răzvan Fodor.

