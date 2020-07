ELLE: Cum ai descrie, în câteva cuvinte, ultimele luni din viața ta? În cel fel s-a schimbat stilul tău de viață obișnuit?

IRINA FODOR: E drept că ritmul s-a schimbat puțin și, trebuie să recunosc că, în prima parte a perioadei, mă simțeam de-a dreptul dezorientată și speriată de ce se întâmplă. Apoi, ușor, ușor, ne-am adaptat, am ales să respectăm câteva reguli și viața și-a continuat cursul firesc. Sunt unele lucruri pe care oricum nu le făceam nici înainte de acest context: rareori ieșeam în cluburi sau în locuri foarte aglomerate. Mai degrabă, petrecerile noastre se întamplau din casă în casă, pentru că avem gașcă mare de prieteni și fiecare joacă, pe rând, rol de gazdă. În privința jobului însă, au mai apărut mici schimbări, dar și pe acelea le-am asimilat până la urmă.

ELLE: Creativ, antreprenor sau freelancer? Cum îți definești stilul de lucru?

I.F.: N-aș spune că am stofă de antreprenor, mai degrabă sunt un executant creativ cu nuanțe de freelancer. (Râde) Ce să mai, complicat! Cât despre a doua parte a întrebării… atunci când am un proiect de dus la capăt, nu mai sunt om, ăsta e stilul meu de lucru. Dorm puțin, mănânc puțin și nu îmi găsesc liniștea până nu termin ce am de făcut. Dau toată responsabilitatea jos din cui, respect cu strictețe deadline-urile și încerc să îmbin toate detaliile ca totul să iasă perfect. Că și de asta sufăr, de perfecțiune, adică. (Râde)

ELLE: Ce rol are tehnologia în viața de zi cu zi? În ce fel simți că îți ușurează munca și îți susține exprimările creative?

I.F.: În adolescență, eu nu am fost vreo pasionată de tehnologie, dar și când i-am dat de gust… acum și gunoiul îmi vine să îl duc numai prin comenzi vocale. Am pornit ușor, cu un laptop cumpărat în primul an de facultate, căruia i s-a alăturat o tabletă primită cadou de la soț, am schimbat telefonul cu butoane cu unul cu touchscreen și din punctul ăla, nimic nu a mai fost la fel. Astăzi, nu există să mă despart de tabletă sau de telefon. Practic, toată munca mea se află în device-urile astea două: notițe, articole de blog, poze, cele două adrese de mail. Mi se pare incredibil să poți să te plimbi cu biroul după tine și să rezolvi mai multe task-uri doar sărind din fereastră în fereastră, de oriunde te-ai afla: acasă, la munte, pe plajă. Și aici apare și creativitatea, din libertatea de mișcare. Cel puțin, pe mine mă ajută mult să pot lucra din locuri în care mă încarc. Și, noroc cu dispozitivele astea performante, care te ajută să te bucuri de un Mobile Office complet, chiar și atunci când ești mai mereu on the go.

ELLE: Este mai simplu acum să transformi o pasiune într-un business cu ajutorul tehnologiei?

I.F.: Sunt convinsă că da. Gândește-te în primul rând la nenumăratele surse de inspirație din lume la care ai acces doar cu un clic, la cât de ușor te poți integra într-un grup online cu oameni care împart aceleași pasiuni cu tine și de la care poți obține sfaturi utile, până la tot felul de simulări pe care le poți face tot cu ajutorul tehnologiei și mai ales la cât de ușor pot deveni cunoscute serviciile tale în mediul online. De la o idee bună la primul client e doar un pas.

ELLE: Ce sfaturi i-ai oferi unui creativ/freelancer la început de drum?

I.F.: Există loc pe piață pentru toți. Dacă ai o idee fixă, ține-te de ea, perfecționeaz-o, adapteaz-o și cu siguranță vei găsi nișa care caută ce oferi tu. Nu spun că nu va dura, dar e neapărată nevoie să încerci, mai ales în era asta în care, așa cum am mai spus, e atât de simplu să ajungi la mase.

ELLE: Care sunt dispozitivele fără care nu ai putea trăi și care nu îți lipsesc niciodată de pe birou? Ce calități trebuie să aibă un gadget pentru a deveni nelipsit din viața ta?

I.F.: Telefon și tabletă. Ambele trebuie să se miște rapid, în primul rând. Când văd bara de încărcare înțepenită la jumătate, mă lasă nervii. Apoi, telefonul trebuie să facă poze bune, iar tableta să suporte aplicații de editare foto-video, să aibă sunet clar și să poată ține cu succes locul unui laptop. Și, vestea bună e că am descoperit recent tableta care poate să îmi îndeplinească toate aceste capricii. Este vorba despre Huawei MatePad Pro, care nu numai că se mișcă foarte bine și mă face să uit de grija bateriei descărcate, ci vine și cu un alt atu care m-a făcut să o plac din prima. Poate fi conectată cu stylus-ul Huawei M-Pencil și tastatura Huawei Magnetic Keyboard, astfel că o pot transforma într-un laptop super portabil în câteva secunde.

Tableta este ideală pentru persoanele creative, care au nevoie de libertatea de a-și putea instala biroul acolo unde se simt mai inspirate. Și, pentru că menționam mai devreme și telefonul, trebuie să vă mai povestesc despre o funcționalitate care m-a dat pe spate. La propriu. Funcția Multi-screen Collaboration, disponibilă atât pe Huawei MatePad Pro, cât și pe Huawei P40 Pro, sparge barierele dintre dispozitive și permite oglindirea datelor din telefon pe ecranul tabletei. Gata cu trecerile repetate de la telefon la tabletă și invers. Și, dacă vă întrebați cum reușesc să jonglez cu task-urile zilnice și să fiu mai eficientă, iată că ați aflat răspunsul. (Zâmbește)

ELLE: Gadget-urile nu sunt făcute doar pentru muncă. Cum îți place să te relaxezi după o zi lungă?

I.F.: Îmi place să ma uit la seriale din vârful patului, să mă „plimb” pe Google Earth și să caut locuri frumoase din lume pe care să le trec în lista de „acolo voi ajunge cândva”, să caut inspirație pe Pinterest și să dau o tură pe Instagram sau Facebook ca să văd ce îmi mai fac prietenii. (Zâmbește)

ELLE: Ne poți prezenta o schiță sau o lucrare preferată din portofoliu? Sau, ne poți oferi un sfat legat de importanța tehnologiei în crearea unui portofoliu?

I.F.: Nu e un secret faptul că tehnologia este esențială, indiferent dacă ne referim la viața personală și dorința de a rămâne conectați chiar și cu prieteni care locuiesc peste ocean sau dacă ne referim la viața profesională și nevoia de a fi mai productivi, mai eficienți, mai vizibili. Astfel, pentru cei aflați la început de drum în cariera lor de freelanceri, antreprenori sau creativi, tehnologia este o armă importantă pe care o au acum în dotare și pe care o pot folosi în avantajul lor, spre deosebire de cei care se lansau pe piață în urmă cu mulți ani. Astfel, sfatul meu pentru ei ar fi să se bucure de toate avantajele pe care le aduce lumea digitală și să creadă în unicitatea lucrărilor lor. (Zâmbește)

ELLE: Cum arată pentru tine un Mobile Office perfect?

I.F.: Cred că într-o rulotă. Să am acolo o măsuță, un fotoliu confortabil, telefonul și tableta și, în fiecare zi, să mă îndrept spre alt loc. În timpul petrecut pe drum să muncesc, iar seara, când deschid ușa biroului', să fiu în alt decor.

ELLE: Care este aplicația preferată pe care ai testat-o de pe tabletă și pe care o folosești zilnic?

I.F.: Nu pot să mă hotărăsc, așa că o să vă povestesc despre 3-4. Dacă sunteți curioși să aflați care este prima aplicație pe care am testat-o de pe Huawei MatePad Pro, este vorba despre PhoneClone, care facilitează transferul de fișiere între vechea tabletă și cea nouă. Am spus deja că îmi place să fiu cât mai eficientă, așa că mizez mereu pe variantele cele mai rapide. Am downloadat aplicația pe ambele dispozitive, am selectat pozele și documentele pe care am vrut musai să le păstrez și transferul a început. Și, cât timp eu am mai făcut una alta prin casă, noua mea tabletă era deja personalizată cu toate amintirile mele din ultimii ani.

Dacă PhoneClone este, pentru mine, cea mai utilă aplicație de pe tabletă, Nebo for Huawei este cea mai creativă. E aplicația pentru stylus, iar eu am de scris în fiecare zi. Mă relaxează și pentru că pot scrie de mână, iar dacă dau clic pe ce am scris, aplicația transformă tot în scris de tipar și trimit mai departe. E tot aceeași muncă, dar pentru mine e procesul mai plăcut așa, pentru că îmbină armonios amprenta personală cu cea digitală.

Și, pentru momentele în care vreau să pun o poză nouă în feed-ul de Instagram, fie de pe telefon, fie de pe tabletă, folosesc câteva aplicații de editare pe care le-am „furat” de la cei mai pricepuți în ale fotografiei: Photo Editor sau Pic Collage.

ELLE: Dacă ai putea alege orice loc din lume de unde ai putea lucra, care ar fi acela?

I.F.: De pe plajă. Orice plajă din lumea asta.

ELLE: Your latest obsession/plăcerea ta (ne)vinovată?

I.F.: Cea mai recentă obsesie vizează o casă de vacanță. Sunt în căutări continue de locuri frumoase unde am putea să ne ascundem de tot și toate, iar asta vine la pachet cu ore întregi în care ne pierdem pe site-uri cu tot felul de căbănuțe în vârf de munte, cu tot felul de case modulare sau căsuțe tip hobbit… visăm și noi cu ochii deschiși și căutăm inspirație pentru planul ăsta în lumea mare a Internetului.

Material susținut de Huawei.

