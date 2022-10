Raluca Bădulescu, declarații neașteptate despre prima poza apărută cu ea în presă

Raluca Bădulescu este una dintre cele ma cunoscute personalități TV din showbiz-ul românesc. Vedeta a câștigat inimile fanilor la masa juriului de la „Bravo, ai stil!”, iar prezența sa constantă din mediul online i-a creat o comunitate unită de fani.

Raluca Bădulescu se poate mândri cu un fizic de invidiat, iar în ultimii ani este foarte atentă la alimentația sa. Jurata de la „Bravo, ai stil!” are o siluetă superbă și a recunoscut că are grijă să urmeze un stil de viață echilibrat.

Vedeta, în vârstă de 48 de ani, a fost recent invitată la emisiunea ZigZag, moderată de George Tănase, unde a comentat prima imagine apărută în mediul online cu ea și a făcut declarații surprinzătoare despre propria ei persoană.

„Eu sunt mândră de poza asta, pentru că dacă de acolo am ajuns aici, hello, how are you, e bine ce ai făcut, e o realizare, dar foarte multă lume își imaginează că pe vremea aia eram ori nefericită, ori fără bărbați ori ne… Să știi că îmi mergea foarte bine. Ori datorită sufletului”, a povestit ea.