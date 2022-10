Regula de la care Raluca Bădulescu nu se abate niciodată atunci când este aniversarea zilei sale de naștere. Vedeta a împlinit 48 de ani

Raluca Bădulescu face parte din juriul „Bravo, ai stil” încă de la prima ediție a show-ului și este una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micul ecran, dar și pe rețelele de socializare.

Vedeta, care a împlinit recent vârstă de 48 de ani, este cunoscută pentru alegerile sale de cele mai multe ori extravagante, dar în perfect acord cu personalitatea ei. Bădulescu este în prezent parte din juriul emisiunii-concurs Bravo, ai stil!, găzduită de Kanal D, iar experiența și dragostea ei pentru modă sunt vizibile cu fiecare apariție publică și cu fiecare comentariu, aceasta reușind să fie mereu echilibrată în raport cu concurentele.

Odată cu împlinirea vârstei de 48 de ani, Raluca Bădulescu se declară o femeie împlinită, fericită, cu multe planuri pentru viitor și spune că nu este afectată de trecerea anilor.

„Nu mă gândesc niciodată la faptul că a mai trecut încă un an. Sinceră să fiu nu mi se pare că îmbătrânesc, oricât de nepotrivit ar suna. Eu nu simt trecerea timpului. Sunt fericită, împlinită, cu mult mai multe speranțe și bucurii pentru viitor. În concluzie, de abia aștept fiecare zi pe care mi-o dă viața”, a dezvăluit Raluca Bădulescu pentru WOWbiz.ro .

Raluca Bădulescu a dezvăluit și faptul că, în fiecare an de ziua ei de naștere, are o regulă de la care nu se abate niciodată, regulă care poate părea ciudată pentru mulți dintre noi.

„În niciun an, nici la majorat, eu nu mi-am serbat ziua. Este o superstiție, dar nu îmi serbez ziua niciodată”, a dezvăluit Raluca Bădulescu pentru sursa citată.

Raluca Bădulescu a surprins pe toată lumea când a anunțat că ea și soțul ei au luat decizia de a merge pe drumuri separate, dar și cu dezvăluirea că acum are un nou partener.

Vedeta se pare că și-a regăsit fericirea în brațele lui Rareș, un medic cu 20 de ani mai tânăr decât ea, de care s-a îndrăgostit rapid. Recent, Raluca a declarat că se află într-o altă etapă a vieții sale și a recunoscut că iubește din nou și acest lucru se poate observa și din fotografiile pe care le-a postat în ultima vreme pe social media și în care apare alături de partener.

Raluca Bădulescu a vorbit într-un interviu acordat recent despre relația cu Rareș, care are 26 de ani, și se declară foarte fericită alături de acesta.

„Sunt într-o perioadă foarte frumoasă, dar ce să spun mai mult de atât?… Eu am „48, going on 28″, haideți să revenim, 48 mergând pe 28! Când te lovește dragostea, te-a lovit!… O să vină ca un fulger și asta este!”, a povestit vedeta emisiunii Bravo, ai stil într-un interviu acordat cancan.ro.