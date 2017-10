Publicatiile de moda rup legatura cu fotograful Terry Richardson pe motive de hartuire sexuala

Presa americana afiliata industriei modei raspunde fenomenului Weinstein, oprind colaborarea cu fotograful de celebritati, Terry Richardson, care a hartuit o sumedenie de modele de-a lungul carierei sale.

Recent, publicatii de renume mondial de pe scena fashion au taiat orice legatura cu faimosul fotograf, arhicunoscut in cercurile exclusiviste ale vedetelor de la Hollywood. Anuntul vine in urma unui email oficial din partea grupului Condé Nast International, care detine reviste precum Vogue, GQ sau Vanity Fair. Tuturor li s-a cerut sa anuleze orice sedinta foto planificata sau orice materiale in curs de publicare care sunt semnate de Richardson.

De ce? Ei bine, asemeni multor superstaruri la momentul actual, fotograful de 52 de ani ar fi abuzat de putere si ar fi umilit si hartuit nenumarate modele din industrie. Mai mult, el este cunoscut pentru incorporarea anumitor teme cu continut explicit in fotografiile si videourile sale. Terry nu este nici macar la prima acuza. De-a lungul timpului i s-au adus o multime de plangeri, insa el le-a negat mereu. Acum, insa, lucrurile par sa stea altfel.

Asadar, in urma scandalului, contractul sau, care era in dezbatere de cateva luni, a fost anulat si colaborarea intrerupta cu unele dintre cele mai importante reviste de moda din lume.

Foto: Instagram