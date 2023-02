Probleme în paradis? Megan Fox a șters toate postările cu logodnicul său, Machine Gun Kelly

Megan Fox și-a șocat ieri fanii, după ce a șters toate imaginile și clipurile video în care apărea alături de logodnicul ei, Machine Gun Kelly. Însă acesta nu a fost singurul gest prin care actrița în vârstă de 36 a sugerat faptul că ea și artistul nu mai formează un cuplu. Fox a postat mai multe imagini cu ea, alături de care a scris câteva versuri din meldoia lui Beyonce, Pray You Catch Me, care vorbește despre infidelitatea lui Jay Z.

După această postare, Fox i-a dat follow lui Eminem, artistul cu care Machine Gun Kelly are o dispută de ani buni. Însă comportamentul bizar al lui Megan nu s-a oprit aici. După toate aceste gesturi, actrița și-a șters contul de Instagram, amplificând astfel ideea că relația ei cu Machine Gun Kelly ar fi ajuns la final.

De asemenea, o sursă apropiată a declarat pentru publicația People că Megan Fox a lipsit de la petrecerea Sports Illustrated Super Bowl de sâmbătă seară, la care Kelly a cântat. Cu toate acestea, cei doi au participat împreună la petrecerea lui Drake de vineri.

Megan Fox si Machine Gun Kelly formează un cuplu din vara lui 2020, iar anul trecut cei doi au anunțat că s-au logodit.

„În iulie 2020 am stat sub acest bananier. Ne-am rugat pentru magie. Nu eram conștienți de durerea cu care ne vom confrunta împreună într-o perioadă atât de scurtă și frenetică de timp. Nu eram conștienți de munca și sacrificiile pe care le vom face pentru relația noastră, intoxicați fiind cu iubire. Cumva, un an și jumătate mai târziu, după ce am trecut împreună prin iad și după ce am râs cum nu am făcut-o niciodată, mi-a cerut să mă căsătoresc cu el. Și la fel ca în oricare viață anterioară și oricare viață ulterioară, am spus da… Apoi ne-am băut sângele unul altuia. 1.11.22”, a declarat Megan Fox pe contul ei de Instagram la momentul respectiv.