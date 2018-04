Prințul William și Kate Middleton au decis care va fi numele celui de-al treilea copil, după ce timp de mai multe zile au existat numeroase păreri și indicii.

Anunțul a fost făcut pe pagina de Twitter Kensington Palace:

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.

The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 27, 2018