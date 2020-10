Prințul William a refuzat să îi viziteze pe Prințul Harry și Meghan Markle imediat după nașterea lui Archie

Robert Lacey dezvăluie în noua sa carte, Battle Of Brothers: William and Harry – The Inside Story Of A Family In Turmoil, că Prințul William a fost deranjat de modul în care fratele său, Prințul Harry și soția acestuia, Meghan Markle, au gestionat nașterea lui Archie, cei doi încălcând protocolul regal.

Potrivit lui Lacey, tradiția familiei regale britanice impune ca în momentul în care un copil regal este adus pe lume, să fie dezvăluite poze cu acesta la doar câteva ore de la naștere. Acest protocol a fost urmat de Prințul Charles și Prințesa Diana, dar și de Prințul William și Kate Middleton.

Însă, Prințul Harry și Meghan Markle nu au respectat această tradiție. Inițial, Meghan își dorea să nască acasă, însă, conform dezvăluirilor lui Robert Lacey, din cauza sarcinii prelungite, Ducesa de Sussex a fost nevoită să nască la Spitalul Portland.

„Spitalul Portland și-a făcut treaba într-un mod eficient și extrem de privat în noaptea de 5 mai 2019. În dimineața zilei de 6 mai, Meghan a născut un băiețel sănătos, care cântărea 3 kilograme și 260 de grame. Archie s-a născut la 5:26 dimineața, permițându-le astfel bunicii Doria și fericitului cuplu să se întoarcă la Windsor fără ca nimeni să afle.

Stratagema lor a fost susținută și de faptul că Palatul Buckingham a publicat o declarație înșelătoare la ora 14:00 în acea zi, în care anunța că Ducesa de Sussex intră în travaliu, când, în realitate, aceasta născuse în urmă cu opt ore”, susține Lacey în cartea sa, anunță site-ul Hollywood Life. Astfel, cuplul a reușit să sfideze nu numai tradițiile regale, dar și presa.

Se pare că Prințul William a fost extrem de deranjat de acest lucru, și din această cauză a refuzat să îl viziteze imediat pe nepotul său. Acesta, împreună cu Kate Middleton l-au văzut pentru prima oară pe Archie, de-abia la opt zile de la naștere, povestește Lacey.

Citește și:

Prințul Harry ar fi părăsit familia regală indiferent dacă ar fi fost căsătorit sau nu cu Meghan Markle

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro