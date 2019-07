Prințul Harry vorbește despre dorința sa de a fi un model de urmat pentru fiul său, Archie

Prințul Harry a participat la National Youth Mentoring Summit, iar în cadrul discursul pe care l-a ținut, Ducele de Sussex a vorbit despre „claritatea” pe care a primit-o ca tată, știind că fiul său, Archie, va crește și l-ar putea privi ca pe un exemplu de urmat.

Prințul Harry s-a adresat celor prezenți la eveniment, unde a existat și Premiul Diana, numit așa după mama acestuia și a explicat cum după nașterea fiului său a cunoscut puterea „unui model de urmat invizibil, persoana care stă aici și nu realizează că cineva îl consideră un exemplu”. Ducele de Sussex a folosit experiența pe care o are cu fiul său pentru a explica aceasta situație.

Prince Harry talks about how being a father has given him a new perspective on life and how he wants to be a role model for #Archie @DianaAward #NYMS19 pic.twitter.com/nvUCjoyJ1c

