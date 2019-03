Prințul Harry a cucerit-o pe Meghan Markle prin mesajele trimise la începutul relației

În timpul interviului acordat după logodnă, Meghan Markle și Prințul Harry au vorbit foarte puțin despre momentele de la începutul relației, însă reporterul regal Omid Scobie a oferit mai multe detalii pentru Royal Box (Yahoo UK) despre modul în care cei doi și-au consolidat relația la început.

Se pare că a fost vorba despre o mulțime de mesaje, chiar și mesaje private pe Instagram, un lucru mai neobișnuit dacă stăm să ne gândim că, teoretic, membrii familiei regale au doar contul oficial, administrat de biroul de presă. Se pare că Prințul Harry nu respectă acest lucru și are un cont personal, obișnuind atunci să îl folosească pentru a vorbi și cu Meghan Markle, care încă avea contul de Instagram activ și chiar și blogul de lifestyle, The Tig.

„În primele zile își trimiteau mesaje private. Harry iubește să folosească emoji, foarte multe emoji”, a declarat Omid Scobie. Deși acesta nu a dezvăluit dacă Ducele de Sussex are și un emoji preferat, se pare că el are și un cont secret de Facebook, dar și de Twitter. „Știm că Prințul Harry are un cont secret de Instagram, este și pe Twitter. Prințul Harry mi-a spus să urmărește pe social media o parte din reporterii regali pentru a vedea ce fac. Cred că el este atent la ce se scrie despre el și, evident, despre soția lui.”

Meghan și Harry au vorbit în interviul acordat după logodnă despre relația la distanță. Aceștia nu au menționat vreun emoji, însă Ducesa de Sussex a explicat că a fost nevoie de efort pentru ca această relație să funționeze. „A fost o alegere, nu? Cred că încă de la început ne-am dat seama că va fi ceva serios și trebuia să investim timp și energie pentru a face asta”.

