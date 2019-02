Meghan Markle și Prințul Harry ne demonstrează încă o dată că formează un cuplu adorabil

Turneul regal din Maroc al Ducelui și Ducesei de Sussex a luat sfârșit după trei zile, cei doi întorcându-se în Anglia. În timpul vizitei, Meghan și Harry au participat la o demonstrație de gătit în Rabat, Maroc, organizată pentru copiii defavorizați cărora li s-a oferit șansa să învețe despre bucătăria tradițională. Meghan Markle și Prințul Harry s-au alăturat bucătarilor și au gustat din preparate, experiența finalizându-se cu multe râsete și bună dispoziție.

Lizzie Robinson, producătorul regal al ITV News, a postat filmarea amuzantă pe Twitter, în care îi vedem pe Meghan și Harry gustând din clătite. „Chef-ul marocan Chef Moha face clătite tradiționale dintr-o rețetă care se regăsește în cartea de bucate „Together” pentru Ducele și Ducesa de Sussex. Meghan îi spune lui Harry „mușcătură mare” în timp ce el mușcă din clătită și răspunde „este puțin cam târziu acum”.

— Lizzie Robinson (@LizzieITV) 25 februarie 2019