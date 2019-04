Prințul George reprezintă o inspirație pentru ceilalți prinți de vârsta lui, dintr-un motiv amuzant

Prințul Jacques de Monaco, în vârstă de patru ani, i-a urmat exemplul Prințului George și și-a spionat de la fereastră părinții, care-și îndeplineau atribuțiile oficiale. Prințul și-a urmărit părinții purtând o pereche de ochelari de soare, de la fereastra palatului, în care Prințul Albert și Prințesa Charlene i-au întâmpinat pe președintele chinez Xi Jinping și soția acestuia.

Prințul Oscar al Suediei a atras, de asemenea, atenția tuturor, după ce a apărut în fața Palatului Regal din Stockholm complet neimpresionat de persoanele care îi ovaționau familia. Prințul în vârstă de patru ani nu a zâmbit nici măcar la fotografiile alături de restul familiei, Prințesa Victoria, Prințul Daniel și sora lui mai mare, Prințesa Estelle.

Prințul George, în vârstă de cinci ani, și-a câștigat titlul de show-stealer după ce a fost observat în nenumărate ipostaze amuzante. Vara trecută, Prințul de Cambridge și sora lui, Prințesa Charlotte, au privit de la fereastra palatului festivitățile organizate cu ocazia celei de-a 100 aniversare a Forțelor Aeriene Regale.

Cheeky! Prince George and Princess Charlotte seen at a window in Buckingham Palace – during the Royal Air Force flypast to mark the centenary of the Royal Air Force #RAF100 Pic by WENN pic.twitter.com/viN3YmV8XE

