Prințesa Victoria a Suediei a purtat rochia mamei sale, Regina Silvia, la acelaşi eveniment, dar 23 de ani mai târziu

Crown Princess Victoria of Sweden (right) paid homage to her mother, Queen Silvia of Sweden (left) by wearing the same Nina Ricci dress the Queen wore to the Nobel prize ceremony in 1995, to the same ceremony in 2018.