Prin ce experiență neplăcută a trecut Andreea Bănică în vacanță: „Am intrat într-o panică totală”

Andreea Bănică a trecut prin momente de panică în vacanță. Cântăreața a dezvăluit că l-a pierdut pe fiul ei, Noah, în hotelul în care stăteau. Acesta plecase de lângă părinții săi, să se plimbe singur și nu a anunțat înainte, motiv pentru care artista s-a speriat când și-a dat seama că a dispărut băiatul ei.

Andreea Bănică a povestit că a intrat în panică în momentul în care l-a pierdut pe fiul ei, Noah, în hotelul în care erau cazați în vacanță. Artista a informat hotelul cu privire la ceea ce se întâmplase și a făcut tot posibilul pentru a-și găsi băiatul.

„Pe Noah l-am pierdut în hotel, în vacanță. Păi ce crezi, am pus tot hotelul pe roate, toată lumea era în picioare! I-am trezit pe toți, am făcut foarte urât, am țipat, am intrat într-o panică totală! Pe Sofia nu am pierdut-o însă niciodată, Doamne ajută, că nu știu ce s-ar fi întâmplat atunci! Acum Sofia e mare, are 14 ani. O s-o las anul acesta să plece singură în vacanță cu prietenele, în Grecia. Nu sunt genul de mamă sperietoare, genul: aoleu pleacă copilul, ce să mă mai fac!”, a declarat Andreea Bănică pentru Click!.