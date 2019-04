Pink vorbește despre pierderea de sarcină pe care a avut-o la 17 ani

Pink a vorbit cu cei de la USA Today despre noul său album „Hurts 2B Human”. Întrebată despre semificația versurilor melodiei „Happy”: „Since I was 17, I’ve always hated my body / and it feels like my body’s hated me” („Încă de la 17 ani mi-am urât corpul, și simt că și el m-a urât pe mine”) a răspuns sincer: „Motivul pentru care am spus asta este că dintotdeauna am avut un corp foarte puternic, de gimnastă, însă la 17 ani am suferit o pierdere de sarcină. Urma să am acel copil. Dar când se întâmplă acest lucru unui femei sau unei tinere, simți că corpul tău te urăște și nu mai funcționează, că nu face ceea ce ar trebui să facă.”

Pink a continuat prin a spune că, de atunci, a avut mai multe pierderi de sarcină și crede că este important „să vorbești despre ceea ce este rușinos, ceea ce ești de fapt și despre lucrurile dureroase”. Folosind muzica drept formă de exprimare, artista a explicat că este capabilă să se confrunte cu experiențele și subiectele mai puțin plăcute prin terapie și umor. În ceea ce privește căutarea unui ajutor specializat, Pink crede că „deși este inconfortabil și dureros, îți oferă ceva de care să te agăți. Motivul pentru care pot merge în locuri atât de inconfortabile și să fiu atât de sinceră este pentru că am un simț al umorului foarte sănătos.”

Artista în vârstă de 39 de ani are doi copii alături de soțul ei, Carey Hart: Willow, în vârstă de șapte ani, și Jameson, în vârstă de doi ani. Pink și Carey sunt împreună din 2001, iar după mai multe despărțiri au ajuns să se căsătorească în 2006.

Foto: Hepta

