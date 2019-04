Adevăratul motiv pentru care Madonna a lansat albumul „Madame X”

Într-un nou interviu, Madonna a dezvăluit că inspirația din spatele albumului „Madame X” a venit dintr-o sursă mai puțin obișnuită. Artista a avut premiera noului videoclip pentru piesa „Medellín”, realizată în colaborare cu Maluma, și a explicat că o schimbare majoră din viața ei a determinat-o să înregistreze cel de-al XIV-lea album, potrivit Daily Mail.

„Nu m-am dus în Lisabona pentru a înregistra un album, era ultimul lucru la care mă puteam gândi. M-am dus în Lisabona pentru că fiul meu vrea să devină jucător profesionist de fotbal, iar în America nu avea parte de cel mai înalt nivel de pregătire. Așa că am venit în Lisabona pentru a fi o mamă suporter. Este ultimul lucru pe care l-ai putea aștepta de la o fată controversată ca mine. Credeam că o să fie distractiv, o adevărată aventură, dar apoi m-am regăsit ducându-mă la școală și luându-i pe copii, mergând la meciurile de fotbal, așa că am devenit puțin depresivă„, povestește Madonna.

Artista simțea că are nevoie să întâlnească oameni noi, așa că a fost prezentată mai multor pictori și muzicieni și invitată în casele acestor oameni. Madonna a explicat că aceștia se strângeau în jurul mesei. Apoi, spre surprinderea ei, muzicienii se ridicau și cântau la instrumente. Fiind parte a acestor întâlniri, s-a simțit inspirată și a început să creeze materiale noi.

Madonna a răspuns întrebării unui fan curios în legătură cu semnificația a două versuri din ultima piesă de pe albumul „Madame X”: „Allowed myself to be naïve/To be someone Ive never been.' Starul pop a explicat că naivitatea se referă la faptul că nu acordă atenție părerilor celorlalți, că s-a simțit naivă la începutul carierei sale, că a fi naivă este un lucru bun, pentru că eliberează o persoană de gândurile și grijile de a fi criticată.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

