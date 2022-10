Pepe a împărtășit noi imagini cu fiul său, în vârstă de 4 luni. Cu cine seamănă Pepe Junior

Pepe este în culmea fericirii de când a devenit tată pentru a treia oară. Iubita artistului a născut un băiețel în urmă cu patru luni, pe care l-au numit Pepe Junior , îndeplinindu-i visul de a devenit tată de băiat. De asemenea, prezentatorul de la „Te cunosc de undeva” mai are două fiice din căsnicia cu Raluca Pastramă, Rosa și Maria.

Pepe Junior se bucură de toată atenția și dragostea familiei, iar cântărețul este absolut fascinat de băiețelul lui. Micuțul are părul blond cârlionțat și ochi albaștri, iar întreaga familie este topită după el. Ba mai mult, surorile sale sunt foarte încântate de timpul pe care îl petrec cu bebelușul. Artistul a postat mai multe imagini cu băiețelul lui, în timp ce stă în brațele mamei sale și este hrănit. „Poftă mare”, a scris artistul în fotografie.

Prezentatorul TV a vorbit recent în cadrul unei emisiuni televizate despre cât de mult s-a schimbat viața lui de când a devenit tată de băiat. Artistul a dezvăluit că este fericit pentru familia pe care o are și adoră să fie tatăl a trei copii superbi. Ba mai mult, acesta a îmbrățișat toate responsabilitățile de părinte și deși programul său este foarte încărcat, Pepe reușește să își facă timp pentru cei mici.

„E bine tată de copii, în primul rând. E bine să fii tată, să fii responsabil, asumat, dar acum de când e și golanul ăsta mic, deci mor, s-a terminat, e altceva. E total diferit (n.r să fii tată de băiat sau de fată). (…) Timp trebuie să îți faci, chiar dacă n-am, la modul cel mai serios. Am avut o perioadă extrem de încărcată după ce s-au ridicat barierele.Au venit toate așa, eu am continuat și cu online-ul pe care l-am avut în toată perioada pandemiei. (…) Și mâine am concert online„, a declarat Pepe la Xtra Night Show.