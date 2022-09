Pavel Bartoș a plecat într-o vacanță de vis cu familia în SUA: „Le-am promis fetelor”

Pavel Bartoș și-a dus familia într-o vacanță de vis, departe de casă. Actorul a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare imagini superbe din excursia în Statele Unite ale Americii, unde fiicele lui își doreau să ajungă de foarte mult timp.

Prezentatorul TV își ține fanii la curent cu tot ce este nou în viața lui, iar internauții s-au bucurat să vadă că acesta se bucură din plin de timpul alături de familia lui. Pavel Bartoș și-a dus fiicele în SUA, fiind una dintre cele mai apreciate destinații. Actorul a postat mai multe fotografii de familie pe contul său de Instagram și a povestit prin ce experiențe au trecut până acum.

„E duminică dimineață, ora 7.00. Doamne, ce matinal sunt. Oare? Adevărul este că am aterizat acum vreo 12 ore dintr-o minunată vacanță în Statele Unite ale Americii, pe care mi-am și le-am promis-o alor mele fete de mai mult de trei ani. A fost minunat, am fost pe coasta de vest (San Francisco, L.A, Disneyland și Las Vegas) am stat și în Chicago unde m-am reîntâlnit cu prieteni atât de dragi mie și familiei mele. (iată și câteva poze)”, a scris Pavel Bartoș.