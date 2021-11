Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, au părăsit competiția Asia Express – Drumul Împăraților

Finalul etapei cu numărul șapte a trimis trei echipe în cursa pentru ultima șansă disputată în Tbilisi, capitala Georgiei. Emi și Cuza, alături de Lidia și Estera Buble au fost singurele echipe imune miercuri seară, cupluri ce s-au calificat automat în Iordania, în urma clasamentului.

Pe un traseu lung, presărat cu nenumărate misiuni, Adriana Trandafir și Maria Speranța, alături de Patrizia și Francesco Paglieri, cele două echipe ce au intrat automat în joc, dar și Eliza și Cosmin Natanticu, cuplu ales în urma sesiunii de vot, au luptat umăr lângă umăr pentru a-și securiza locul în următoarea țară de pe Drumul Împăraților – Iordania.

Ultima cursă din Georgia a întins nervii la maximum în fiecare cuplu de vedete, iar căldura toropitoare din Tbilisi i-a îngreunat la fiecare pas: „Nu mai vreau! Câtă umilință și câți nervi am tocat în cursa asta nu am adunat în 66 de ani de viață. Ne-a terminat”, a spus Adriana Trandafir într-un moment extrem de tensionat.

Punctul culminant al ediției, aflarea verdictului, a fost în favoarea echipelor formate din Adriana Trandafir și Maria Speranța, dar și Cosmin și Eliza Natanticu, primele două cupluri de vedete ajunse la Irina Fodor.

Pentru Patrizia și Francesco Paglieri emoțiile au fost la cote maxime, căci soarta lor a stat în culoarea diamantului din cutia securizată. Din păcate, culoarea roșie a pietrei le-a oprit drumul celor doi în competiție. „Niciodată nu m-am gândit că pot să trec de etapa a 4-a Asia Express. Noi de când am aflat că participăm ne-am dorit doar să nu ieșim primii din competiție. Să ajungem până în etapa a 7-a este deja o mare, mare realizare pentru noi. Acest show a fost o luptă cu mine, un vis împlinit, căci încă din sezonul 2 al emisiunii mi-am dorit să fac parte din Asia Express. E mai greu decât se vede la televizor, dar faptul că am ajuns unde am ajuns, mai ales că am fost alături de copilul meu, este un dublu vis împlinit”, a mărturisit Patrizia cu zâmbetul pe buze.

„Nu mă supăr că a fost piatra roșie pentru că știu că dacă mamei i-a fost rău acum, la ce temperaturi urmau în Iordania, mi-ar fi fost frică pentru sănătatea ei. Noi ne bucurăm că am avut ocazia să terminăm această etapă din Georgia, că am ajuns până aici. În Asia Express chiar ajungi să te regăsești pe tine. Chiar cred că a fost cea mai frumoasă experiență a noastră pentru că am descoperit locuri într-un mod în care nu le-am descoperit niciodată, cu rucsacul în spate”, a adăugat Francesco.

Un nou capitol din Asia Express – Drumul Împăraților continuă în Iordania, a treia țară de pe traseu, duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1.

Foto: Instagram, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro