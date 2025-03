Olivia Culpo va deveni mamă pentru prima dată. Imaginile emoționante dezvăluite de fosta Miss Universe

Olivia Culpo și soțul ei, Christian McCaffrey, vor deveni părinți pentru prima dată. Vestea a fost dată chiar de fosta Miss Universe, care a împărtășit pe Instagram mai multe imagini emoționante în care își arată burtica de gravidă.

Culpo, în vârstă de 32 de ani, a împărtășit și un videoclip în care ea și jucătorul NFL, în vârstă de 28 de ani, se țin de mână și se sărută într-un câmp verde.

Înainte de a anunța că este însărcinată, Olivia a fost fotografiată la sfârșitul lunii februarie în Los Angeles, iar în imaginile obținute de paparazzi i se poate vedea subtil burtica de gravidă. Modelul purta o pereche de pantaloni de trening gri deschis, un hanorac negru și o pereche de Ugg-uri cu platformă.

Culpo a stârnit pentru prima dată speculații despre o posibilă sarcină în octombrie 2024, după ce a postat pe Instagram un set de fotografii, care includea și o imagine cu McCaffrey ținându-și mâna pe abdomenul ei.

Olivia Culpo și Christian McCaffrey s-au căsătorit în luna iulie a anului trecut, în Rhode Island. Fosta Miss Universe a pășit spre altar purtând o rochie sofisticată cu mâneci lungi de la Dolce & Gabbana.

„Nu am vrut să emane sex în niciun fel”, a declarat Culpo pentru Vogue despre rochia ei. „Am vrut să mă simt naturală și ca și cum rochia m-ar complimenta, nu să mă copleșească. Există atât de multă frumusețe și simplitate în asta. Când mă gândesc la Christian și la momentele în care crede că sunt cea mai frumoasă, este ceva de genul acesta: atemporal, acoperit și elegant.”

Modelul în vârstă de 32 de ani a optat pentru un machiaj natural și bijuterii discrete, lăsând inelul de logodnă cu tăietură ovală de la Ring Concierge în centrul atenției. Ea și-a purtat părul brunet lăsat liber.

McCaffrey, în vârstă de 28 de ani, a arătat elegant într-un costum negru clasic.

Pe parcursul relației cu McCaffrey, Culpo a vorbit deschis despre planurile ei de a avea copii și temerile legate de fertilitate din cauza endometriozei.

„Vreau să am copii, dar vreau să mă asigur că pot”, a spus ea într-un episod din 2022 al reality show-ului familiei sale. „Ar putea fi foarte greu pentru mine să rămân însărcinată.”

Ea a explicat: „Endometrioza poate afecta fertilitatea în multe moduri diferite. Poți avea țesut endometrial care crește lângă sau pe ovare, poate afecta calitatea ovulelor tale, poate lăsa cicatrici pe trompele uterine. Există atât de multe lucruri pe care nu le știu despre ce se va întâmpla în viitor cu această afecțiune și mă îngrijorez tot timpul în legătură cu termenul meu”, a continuat Culpo la acea vreme. „Simt că trebuie să am copii cât mai repede posibil.”

Mai târziu, în acel an, ea a clarificat că McCaffrey era „pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește dorința de a avea copii.” Culpo a menționat că „termenul [nu era] … în viitorul apropiat” din cauza carierei partenerului ei.

„Mereu am crezut că până la 30 de ani voi fi căsătorită și voi avea copii”, a adăugat ea. „Clar, sunt genul de persoană căreia îi place să aibă un plan. Acum, nu am niciun plan pentru că am atât de multe semne de întrebare, așa că sunt panicată.”