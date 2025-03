Natalie Portman, într-o nouă relație după divorțul de Benjamin Millepied. Cine este partenerul actriței și cum au fost surprinși împreună

Natalie Portman are un nou bărbat în viața ei, potrivit unor surse. Actrița din „Black Swan” se întâlnește cu muzicianul francez Tanguy Destable, a confirmat vineri publicația People.

Publicația franceză Voici a fost prima care a raportat că actrița, în vârstă de 43 de ani, s-a „îndrăgostit” de producătorul în vârstă de 44 de ani, cunoscut sub numele de scenă Tepr.

Natalie Portman was spotted for the first time with her new boyfriend, 44-year-old French music producer Tanguy Destable during a stroll in Paris. pic.twitter.com/xY9VoK08qI