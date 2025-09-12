Oana Radu și Șerban Balaban nu s-au căsătorit, de fapt. Artista a clarificat situația: „Am vrut să primim o binecuvântare”

Oana Radu a surprins pe toată lumea cu declarațiile sale recente. Artista a explicat că evenimentul organizat alături de Șerban Balaban nu a fost, de fapt, o nuntă, contrar așteptărilor fanilor.

Oana Radu susține că nu s-a căsătorit oficial

Vedeta a povestit că, deși imaginile postate pe rețelele de socializare păreau să sugereze o ceremonie completă de căsătorie, adevărul este cu totul altul.

„A fost o petrecere de logodnă, nu a fost nuntă. În primul rând am sărbătorit faptul că Șerban m-a cerut în căsătorie și am simțit nevoia să fac din asta o petrecere, pentru că atunci nu am avut timp să ne bucurăm. Am vrut să primim o binecuvântare. Pur și simplu să vină un preot și să ne citească câteva gânduri, să ne spună câteva vorbe frumoase”, a explicat Oana Radu.

Evenimentul a fost organizat pentru a marca logodna și nu a inclus nici cununia civilă, nici cea religioasă. La petrecere a fost prezent un preot care le-a oferit o binecuvântare și i-a asigurat că, în viitor, se vor căsători.

Cântăreața a menționat că totul a fost gândit ca un moment special pentru sufletul lor, iar ceremonia de nuntă ar putea avea loc anul viitor.

„Nu a fost o slujbă propriu zisă, a fost o binecuvântare din partea unui preot, pe care a făcut-o sub promisiunea că noi ne vom căsători în scurt timp, și anume am vrea la anul. Practic a fost ceva pentru sufletul nostru”, a mai spus Oana Radu.

Astfel, vedeta pune capăt speculațiilor și le oferă fanilor ocazia să înțeleagă că ceea ce părea a fi o nuntă fastuoasă a fost, de fapt, o sărbătoare a iubirii lor și a logodnei oficiale.

Artista a purtat o rochie albă ca de mireasă

Oana Radu a împărtășit cu fanii ei de pe Instagram vestea. Cântăreața a dezvăluit și primele imagini în rochia albă, iar urmăritorii au rămas surprinși de alegerea ei vestimentară. Artista a purtat o rochie compusă dintr-un corset și o fustă tip sirenă. În ceea ce îl privește pe partenerul ei, Șerban Balaban, el a optat pentru o cămașă neagră și un costum alb. Decorul de la ceremonie a fost unul desprins din povești, cu flori albe și artificii.

„Ziua noastră specială! Ziua în care am primit Binecuvantarea lui Dumnezeu!”, a transmis Oana Radu pe Instagram alături de imaginile de la nuntă.

Oana Radu formează un cuplu de câteva luni cu Șerban Balaban, toboșarul formației care o acompaniază pe scenă. Bărbatul a cerut-o în căsătorie la sfârșitul anului 2024, artista dezvăluind atunci și imagini cu spectaculosul inel de logodnă pe care l-a primit. Cei doi s-au logodit în Paris.

„Imaginează-ți că o iei de la început și lași pe altcineva să te iubească corect”, este mesajul publicat de Oana Radu, care însoțește seria de fotografii publicate pe pagina sa personală de Instagram.

Pe lângă inelul de logodnă, cântăreața a primit și un buchet imens de trandafiri roșii.

