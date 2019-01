Noul documentar în care Michael Jackson este acuzat de abuzuri sexuale a stârnit reacții dure din partea familiei

Noul documentar despre viața lui Michael Jackson, „Leaving Neverland”, a avut premiera la Festivalul de Film Sundance, însă acuzațiile care i se aduc regelui muzicii au adus un val de furie din partea membrilor familiei acestuia.

Jermaine Jackson, fratele regretatului artist, a declarat că acuzațiile de abuz sexual aduse lui Michael Jackson nu sunt adevărate, cerând în același timp să fie respectată amintirea lui Michael Jackson.

Filmul a cărui acțiune se concentrează pe acuzațiile făcute de Wade Robson și James Safechuck a stârnit o mulțime de reacții din partea presei și a publicului. Administratorii averii lui Michael Jackson au atacat acest documentar chiar înainte de lansarea acestuia și, într-un interviu pentru Good Morning Britain, Jermaine Jackson a spus că el este „1,000% sigur” de nevinovăția fratelui său.

„Pentru că Michael a fost judecat de un juriu și a fost achitat de toate acestea pentru că nu au existat dovezi, nu era nimic acolo. Familia noastră este obosită. Noi suntem foarte obosiți. Lăsați omul acesta să se odihnească. A făcut multe pentru întreaga lume. Lăsați-l să se odihnească. Nu există nimic adevărat în acest documentar.”

Michael Jackson a murit în 2009 și, câțiva ani mai târziu, Wade și James au intentat un proces împotriva proprității sale, acuzându-l pe regretatul artist de agresiune sexuală, însă cazul lor a fost respins.

În procesul din 2005, Michael Jackson a fost achitat de acuzația de molestare a unui alt băiat, în vârstă de 13 ani, care se afla la ferma lui, Neverland. Atunci, Wade a mărturisit în apărarea artistului, spunând că acesta nu l-a atins niciodată într-un mod sexual. Cu toate acestea, în procesul pe care l-a intentat, Wade, fostul dansator al artistului, a declarat că atunci nu și-a dat seama că a fost abuzat sexual, acest lucru fiindu-i clar după ce a mers la terapie, adult fiind.

„Trăim într-o perioadă în care oamenii pot spune orice și va fi considerat adevărul. Ei ar crede mai degrabă ce se spune într-un documentar decât să se uite la ceea ce s-a declarat sub jurământ, în fața unui judecător, a unui juriu, orice”, a mai spus Jermaine Jackson.

La începutul acestui luni, administratorii averii lui Michael Jackson au declarat că acest documentar este încă o producție care încearcă să profite de pe urma lui Michael Jackson, „un linşaj public. Totodată, aceștia i-au numit „oportunişti pe cei doi bărbaţi care aduc acuzaţii de abuz sexual artistului, Wade Robson şi James Safechuck, amândoi mărturisind în trecut, sub jurământ, că Michael nu le-a făcut nimic nepotrivit niciodată.

Jermaine Jackson a adăugat în cadrul aceluiași interviu că acest documentar, precum și reacțiile celorlalți au fost foarte dure pentru familia lui: „Când aceste lucruri se întâmplă, noi rămânem împreună. Declarația pe care am oferit-o spune totul. Dar am vrut să vin pentru că întotdeauna am sărit în apărarea fratelui meu, chiar și atunci când trăia, și acum. Spun că el a trecut prin toate aceste lucruri și chiar și Protecția Copilului din Los Angeles l-a achitat, chiar înainte de procesul din Santa Barbara. Așa că au trebuit să îl treacă prin toate astea și el a fost achitat. Deci nu are sens.”

Întrebat dacă are de gând să acționeze în instanță producătorii acestui documentar, Jermaine a declarat că își dorește doar liniște: „L-am pierdut pe Michael, am pierdut un tată, suntem încă în doliu, am pierdut enorm. Doar lăsați-ne în pace, lăsați-l în pace. Lăsați-l să se odihnească, va rog. Merită să se odihnească.”

Citește și:

Cum continua Michael Jackson sa castige milioane de dolari dupa moartea lui

Foto: Hepta

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK