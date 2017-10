Cum continua Michael Jackson sa castige milioane de dolari dupa moartea lui

Michael Jackson a fost incoronat rege din nou, insa de data aceasta ca cea mai bogata celebritate decedata a anului 2017.

Desi suna ciudat, realitatea este ca Regele Pop-ului a castigat fabuloasa suma de 75 de milioane de dolari in perioada octombrie 2016-octombrie 2017. Conform aceleasi statistici Forbes’ Top Earning Dead Celebrities of 2017, Michael Jackson este in fruntea clasamentului pentru a cincea oara consecutiv.

Veniturile de anul acesta sunt datorate show-ului special gandit pentru Halloween, Michael Jackson’s Halloween, difuzat de CBS saptamana trecuta, dar si noului sau album. In 2016, artistul a batut orice record in materie de castiguri post-mortem: 825 de milioane de dolari. Potrivit Forbes avem de a face cu “cea mai mare suma obtinuta vreodata de un artist viu sau in viata”. Suma colosala a fost obtinuta din vanzarea catalogului Sony/ATV. Dupa moartea sa, in 2009, averea lui Michael Jackson a fost estimata la 500 de milioane de dolari, conform IRS. Alte surse sustin ca averea sa s-ar fi invartit de fapt in jurul sumei de 2,105 de dolari.

Jackson este urmat in clasament de legendarul jucatorul de golf Arnold Palmer, care a murit anul trecut. Acesta a castigat 40 de milioane de dolari anul trecut si nu intamplator. Mai bine de 400 de magazine ii comercializeaza produsele vestimentare si bauturile sale alcoolice sunt inca populare. Creatorul desenului animat Peanuts, Charles Schulz, a obtinut locul trei cu 38 de milioane de dolari.

Iata lista completa:

Michael Jackson—75 milioane de dolari

Arnold Palmer—40 milioane de dolari

Charles Schulz—38 milioane de dolari

Elvis Presley—35 milioane de dolari

Bob Marley—23 milioane de dolari

Tom Petty—20 milioane de dolari

Prince—18 milioane de dolari

Dr. Seuss—16 milioane de dolari

John Lennon—12 milioane de dolari

Albert Einstein—10 milioane de dolari

David Bowie—9.5 milioane de dolari

Elizabeth Taylor—8 milioane de dolari

Bettie Page—7.5 milioane de dolari

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Instagram